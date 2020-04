Mit Leidenschaft am Herd

Lampertheim.Auf den Äckern wird ausreichend Spargel geerntet, kochlustige Männer sind vorhanden – aber die Küche ist geschlossen. Die Hobbyköche der „Lampertheimer Spargelrunde“, gehören dem CC-Club Kochender Männer in der Bruderschaft Marmite als Mitglieder an. Ihre kulinarischen Abende finden sonst in ihrer clubeigenen Küche in der Goetheschule statt. Dort bereiten die Mahlzeiten auf höchstem Niveau zu.

Aufgrund der Corona-Pandemie dürfen die Kulinarier derzeit nicht zusammenkommen und ihrer Leidenschaft frönen. Von Januar bis Anfang März standen sie noch am Herd. Der Abend im Januar wurde unter dem Thema „Start ins Jubiläumsjahr 2020“ ausgetragen. Die Köche brutzelten etwa Geflügelleber, formten Klöße, stellten ein Mousseline vom Wildhasen auf Portweingelee mit Trüffel und als Dessert ein Karamelleis auf Orangen-Grapefruit Spiegel her. Aber: die Gourmets werden von der Corona-Krise ausgebremst.

„Lambada Küchenschlacht“

„Wir haben am 15. Juni unser 25. Jubiläum. Doch feiern können wir den Ehrentag nach dem derzeitigen Stand nicht“, bedauert Bernd Müller, der Maitre de Chuchi (MdC) und Chuchileiter (Vorsitzender). „Unser geplantes Fest fällt der Ausbreitung des Coronavirus zum Opfer“, fügt der Club-Vorsitzende hinzu. Denn für die Vorbereitung eines Kochevents benötigten die kochenden Männer genügend Vorlauf. Der Themen-Kochabend Anfang März stand ganz im Zeichen ihres Koch-Kollegen Wilfried Neudecker.

Der kreative Hobbykoch bekam von den Lampertheimer Clubfreunden den Spitznamen „Spargel-Willi“ verliehen. Durch die frühere Teilnahme an der Sendung Sky 1 „MasterChef“ mit Ralf Zacherl erhielt er durch seine exzellente Soße den zusätzlichen Kosenamen „Soßen-Willi“. Sein neuerlicher Fernsehauftritt bei der ZDF-Sendung „Küchenschlacht“ mit Alfons Schubeck (wir berichteten) regte die Köche an, ihren Themenabend „Lambada Küchenschlacht“ zu nennen. Auf dem Speiseplan standen dabei Scampi-Avocado-Apfel Tatar, gerauchte Wachtel, Kräuterroulädchen vom Lamm und gebackene Ananas. Mit Beginn der Spargelsaison sollten Gerichte mit Bleich- und Grünspargel auf die Teller kommen. Schließlich heißt der eingetragene Verein „Lampertheimer Spargelrunde“.

„Aber als das Königsgemüse auf dem Markt war, kam auch die Covid-19-Pandemie“, erklärt Bernd Müller. Er ergänzt: „Der öffentliche Spargelkochkurs im Rahmen der Volkshochschule musste abgesagt werden, wie auch das Bajazzo-Fest im Weingut Spohr in Worms-Abenheim.“

Zudem drückte der Clubvorsitzende sein Bedauern über das abgesagte Lampertheimer Spargelfest aus. Denn: „Wir haben immer gerne für die Festbesucher gekocht. Außerdem wird dann manche Einnahme in der Vereinskasse fehlen.“

