Mit Leidenschaft bei der Sache

Lampertheim.Unterwasserfotografen können bei ihren Tauchabenteuern faszinierende Aufnahmen einfangen. Korallenriffs, farbenprächtige Fische – die Motivmöglichkeiten scheinen endlos. Bastian Hahl muss nicht in die Tiefe abtauchen, um Unterwasserlandschaften zu entdecken. In zahlreichen Aquarien besitzt er eine von Menschenhand geschaffene, maritime Welt, in der eine Vielzahl von Zierfisch- und Korallenarten lebt sowie Süß- und Meerwasserfische, die im Fachgeschäft „Aquaristik Partner“ in Aquarien gehalten und gepflegt werden. Viele der Meeres- und Süßwasserbewohner kommen auch in der Natur vor.

Der Unterwasserzauber hat es dem Lampertheimer angetan. Bastian Hahl ist ein Aquaristik-Fan und darum wurde sein Hobby zum Beruf. Er ist Inhaber des Geschäftes und hat sich ein großes Wissen über die kleinen Tiere angeeignet. Zur Pflege der Korallen, die ausschließlich im Salzwasser vorkommen, gehöre auch, die Korallen zu beschneiden, damit sie nicht unkontrolliert wachsen. „Vermehrt werden sie durch Ableger. Korallen sind regenerationsfreudig“, so Hahl. Hinsichtlich der Wuchsform werde zwischen Weichkorallen und Steinkorallen unterschieden. In einem großen Schaubecken – sowie in kleineren Becken mit Ablegern – können die Aquarianer-Freunde eine große Anzahl von Korallen-Schönheiten entdecken. In unterschiedlichen Formen und Farben.

Hahl zeigt auf ein rötliches Mini-Tier. „Das ist eine seltene Rockanemone“, erklärt er. Außerdem sind eine neongrüne Steinkoralle, die Trachyphllia, auch genannt Wulstkoralle, mit der Herkunft Australien und Keniabäumchen zu sehen. „Die Keniabäumchen sind Weichkorallen“, sagt der Spezialist. Damit ist er schon bei dem Unterschied angelangt: „Es gibt kurzpolypige Steinkorallen (SPS) und langpolypige Steinkorallen (LPS).“ Die letztere Art sei pflegeleichter und ihre Ableger robuster. Steinkorallen besitzen ein Kalkskelett und Weichkorallen nicht. Im Allgemeinen sei es ein Erfolg, wenn die Korallen gut wachsen und sich optimal entwickeln. Doch bei einigen Arten könne die Entwicklung überhand nehmen und sich die Koralle ausdehnen. Dann werde das üppige Wachstum für andere Sorten zur Bedrohung. Deshalb komme er nicht herum, die Zunahme zu drosseln und sie zu beschneiden.

Der Schnitt muss gekonnt sein

„Selbstverständlich brauchen die Korallen ausreichend Licht, wie eine gute LED-Beleuchtung“, betont Hahl. Je mehr Licht und wichtige Spurenelemente ihnen zur Verfügung stehen, umso schneller gehe das Wachstum voran. „Weiche und kurzpolypige Korallen kann ich mit einem scharfen Messer oder Zange stutzen, aber die langpolypigen Steinkorallen muss ich mit der Diamantbandsäge schneiden“, erläutert er. Alles in allem benötige ein Aquarianer eine fundierte Erfahrung. Der Schnitt müsse gekonnt geführt werden, um nichts zu zerstören und die Weiterentwicklung der Koralle nicht zu gefährden.

Das Tier erhole sich recht schnell davon und baue die Struktur wieder auf. Einige Exemplare seien hartnäckig. Sie nesseln oder sind scharfkantig. Bastian Hahl zeigt als Beweis seinen verletzten Zeigefinger. In der Außenhaut der meisten Korallen lebe eine große Anzahl von Algen, die sie zum Überleben brauche. Die Algen siedelten sich in den einzelnen Polypen an und lebten in einer Symbiose. Diese Zweckgemeinschaft bringe beiden Seiten Gewinne.

Wenn Steinkorallen im Meer wachsen, hinterließen sie eine Skelettschicht, die immer dicker werde und ein Riff entstehe. „Weichkorallen hingegen können kein Riff bilden“, betont der Fachmann. Je nach Art haben Korallen sogar sichtbare Mundöffnungen. „Die benötigt sie für die Nahrungsaufnahme“. Es gebe Phytoplankton fressende Korallen und Zooplankton fressende Korallen. Die einen filtrieren das Futter aus dem Wasser und die anderen fangen es mit Fangtentakel, erklärt Hahl.

Interessenten, die sich in die zauberhafte Welt der Exotik, ob im Laden oder im eigenen Heim, entführen lassen, werden überrascht sein vom breit gefächerten Angebot.

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 16.04.2020