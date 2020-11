Mit Luftumarmungen und Lachen der Pandemie trotzen

Lampertheim.„Ich bin ein optimistischer, positiv eingestellter Mensch“, sagt Ulrike Ebert. So gehe sie auch den nun schon seit Monaten veränderten Alltag an – mit Humor und der Überzeugung, dass es nichts und niemandem nützt, trübsinnig in der Ecke zu sitzen. Die 61-Jährige leitet die Schülerbetreuung an der Lampertheimer Schillerschule.

„Jeden Tag lässt sich etwas finden, das positiv stimmt“,

...