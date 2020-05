Lampertheim. Zumindest die Brautleute durften sich küssen. Immerhin. Aber mehr Körperkontakt war nicht erlaubt bei den standesamtlichen Trauungen am Freitag im Haus am Römer. Keine Umarmungen, keine Küsschen, noch nicht mal ein Handschlag zur Gratulation. So nüchtern ist das Heiraten in Corona-Zeiten.

Für zwei Paare waren diese widrigen Umstände allerdings kein Grund, ihren schon länger

...