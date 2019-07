Die Frage, ob Fußball im Breitensport wichtiger ist als Umweltschutz, stellt sich sicherlich nicht. Wenn eine restlos zerstörte Erde kein Leben ermöglicht, dann eben auch kein sportliches. Dennoch sollten die politschen Akteure in Brüssel mit Maß und Ziel handeln. Das Maß muss sich am Machbaren orientieren. Nämlich der lückenlosen Erforschung des Mikroplastiks und seiner Wirkungsweisen in der Umwelt gepaart mit der Entwicklung von Alternativen zu den Gummigranulaten, die zu Tonnen auf die Sportplätze gekippt werden.

Zum Ziel sollten sich die EU-Parlamentarier und -Bürokraten setzen, den Breitensport zu erhalten, ihn nicht einmal anzukratzen. Ein alternativloses Verbot der Kunstrasenplätze hätte eine vernichtende Wirkung. Wo Kommunen die Eigner sind, kann ein Austausch möglicherweise finanziell noch gelingen. Zahllose gemeinnützige Vereine allerdings wären gezwungen, den Spielbetrieb einzustellen. Die gesellschaftliche Bedeutung des Breitensports und damit der Vereine, die ihn ermöglichen, müsste sich doch auch in den Brüsseler Büros herumgesprochen haben.

Nein, ein bloßes Verbot ohne praktische Alternativen zum Granulat und ohne finanzielle Lösungen für den Breitensport darf es nicht geben. Die Bedrohung unserer Erde durch Mikroplastik andererseits schlicht zu ignorieren, wäre allerdings, wie gesagt, fatal.

© Südhessen Morgen, Montag, 15.07.2019