Mit Motte gegen den Müll

Anzeige

Das muss sich ändern, beschließt Motte. Sie will das Meer retten. „Wo kommt das ganze Plastik denn her?“ fragt Motte die kleinen Zuschauer. Und die rufen ihr Antworten entgegen wie: „Aus den Läden!“ Es müsse doch jemand geben, der das Plastik herstellt, vielleicht werde das in einer Fabrik produziert, vermutet Motte. Nun rufen ihr die Kinder ein lautes „Jaaa!“ zu. Motte trifft auf Professor Fantastico, der eben mit China telefoniert und einen Auftrag für eine Million Plastiktüten erhält. „Hier wird also das Plastik produziert“, stellt Motte erzürnt fest. „Bin ich nicht ein genialer Erfinder?“ fragt der Professor und sucht Anerkennung. „Nein!“, rufen die Kinder in ohrenbetäubender Lautstärke.

Gemeinsam besprechen die Theaterleute mit den Kindern die Trennung von Wertstoffen: Was kommt in welche Tonne? Plastik gehört in den gelben Sack. Die Schüler wissen bestens Bescheid. „Das Theaterstück ist der Auftakt unserer Projektwoche zum Thema Nachhaltigkeit“, erklärt Lehrerin Gudrun Friedrich. Die endet mit einem Schulfest am heutigen Freitag, 4. Mai. Das Fest und der Festumzug stehen unter dem Motto „Genug für alle für immer“.

© Südhessen Morgen, Freitag, 04.05.2018