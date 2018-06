Mit Nachbarn und Kunden

Anzeige

Die Jubiläums-Pizzeria stellte ein großes Helferteam, aber auch zahlreiche Freunde packten kräftig mit an. Wie Christian Bopp und Marco Steffan „Athletes for Charity“. Wenn ein Geschäft in Lampertheim so viele Jahre durchhalte, dann sei das eine großartige Leistung, sagte Steffan und die Besucher jubelten ihm anerkennend entgegen. Und im Hinblick auf die Menschenschar betonte Steffan: „ Die Italiener bringen Lampertheim zusammen.“ Die Jubilare waren überglücklich, und sehr gerührt antwortete Inhaber Salvatore Augello: „Ich liebe Lampertheim.“

Für beste Stimmung sorgten die auftretenden Musiker. Am Nachmittag verwöhnte Carlos Graci mit italienischen Liedern die Besucher und am Abend rockten Barbara Boll, Matthias Klöpsch und Patrick Embach die Bühne. Damit setzte „BollWerk“ noch eins drauf.

