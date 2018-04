Anzeige

Lampertheim.Der 1958 gegründete Katholische Kirchenmusikverein Lampertheim feiert am Samstag, 21. April, seinen 60. Geburtstag. Ab 19 Uhr lautet das Motto der Feier im Jugendheim Mariä Verkündigung in der Hagenstraße „Back to the 60s“. Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei.

Ein buntes Unterhaltungsprogramm im Stil der 1950er und 1960er Jahre mit viel Live-Musik vom KKMV-Newcomer-Orchester sowie vom großen Orchester erwartet die Gäste. Beide Orchester werden von Helmut Baumer geleitet.

Zu bekannten Evergreens aus dieser Zeit wie etwa „Bye Bye Love“, „Ramona“, „Let’s Twist Again“ oder „See You Later Alligator“ können die Besucher das Tanzbein schwingen. Neben der musikalischen Unterhaltung werden den Gästen noch ein Schätzspiel und ein Quiz angeboten, bei denen es auch was zu gewinnen gibt.