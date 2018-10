Mit Pass und Siegel

Lampertheim.Die SPD/FDP-Koalition möchte die Familienförderung ausbauen. In der jüngsten Parlamentssitzung brachte SPD-Fraktionsmitglied Robert Lenhardt einen Antrag ein, der zwei Vorschläge enthielt. Dabei handelte es sich zum einen um einen Ferienpass, der es Familien gestattet, öffentliche und private Einrichtungen zu vergünstigten Eintrittspreisen zu nutzen. Zum anderen solle sich die Stadt um die Aufnahme in den Verein „Kinderfreundliche Kommune“ bemühen, der mit der Vergabe eines Siegels dokumentiert wird.

Grundsätzlich sollte das Kindeswohl, so Lenhardt, Leitfaden für die Beschlüsse der parlamentarischen Gremien sein. Die Zertifizierung kostet nach seinen Angaben einmalig 6000 Euro und nachfolgend 4000 Euro im Jahr. Grünen-Fraktionsmitglied Gregor Simon bezeichnete den Ferienpass angesichts der bestehenden Angebote wie Saisonkarte im Freibad oder Lesepass in der Stadtbücherei als „neuen Wein in alten Schläuchen“. Stattdessen solle dem Jugendbeirat ein jährliches finanzielles Budget gewährt werden. Außerdem bezweifelte Simon, dass die Familienförderung ohne zusätzlichen personellen Verwaltungsaufwand ausgebaut werden könne, wie dies SPD-Fraktionschef Marius Schmidt versicherte.

Wormser Vorbild

Alexander Scholl (CDU) stellte den „Mehrwert“ eines Siegels in Frage, begrüßte aber die Einführung eines Ferienpasses nach Wormser Vorbild. Sozialdemokrat Schmidt würdigte die bisherigen Bemühungen der Verwaltung für die Familien- und Jugendförderung. Er sagte aber auch: „Gutes noch besser zu machen“ sei Ziel des Koalitionsantrags.

Bei der Abstimmung setzte sich der Ferienpass gegen die Gegenstimmen und Enthaltungen der Grünen durch, die mit ihrem Vorschlag einer Budgetierung des Jugendbeirats unter sich blieben. Auch die Zertifizierung „Kinderfreundliche Stadt“ ging bei Gegenstimmen der CDU und der Grünen sowie einer FDP-Enthaltung durch. Gegenfinanziert werden soll die Maßnahme durch ein auslaufendes Förderprogramm. urs

© Südhessen Morgen, Dienstag, 30.10.2018