Lampertheim.Nach Hinweisen konnten Zivilfahnder am Samstag vier Männer im Alter zwischen 17 und 27 Jahren vorläufig festnehmen. Das Rauschgiftkommissariat in Heppenheim ermittelt gegen zwei der Männer im Alter von 20 und 27 Jahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Bei ihnen wurden ein Kilogramm Marihuana, über 170 Gramm Haschisch, mehrere XTC-Pillen, Bargeld in Höhe von über 2900 Euro sowie dealertypisches Verpackungs- und Gebrauchsmaterial gefunden.

Zunächst wurde der 27-Jährige im Bereich der Bismarckstraße mit 200 Gramm Marihuana und 900 Euro Bargeld im Rucksack kontrolliert. Aufgrund des Fundes erwirkte die Staatsanwaltschaft Darmstadt beim Amtsgericht einen Durchsuchungsbeschluss für eine Wohnung in Lampertheim, die zu dem 20-jährigen Festgenommenen gehört. Dort und im Kofferraum eines Autos lagerte noch mehr Rauschgift sowie Geld und Material für den Verkauf der Betäubungsmittel.

Kleinstmengen der Drogen wurden auch in der Wohnung des 27-Jährigen in Saarbrücken gefunden. Wegen des Verstoßes werden sie sich in einem Ermittlungsverfahren verantworten müssen. Der 20-jähriger aus Lampertheim hat zudem noch eine Anzeige wegen Fahrens unter Drogeneinfluss bekommen. Die zwei ebenso festgenommenen Bekannten des Duos konnten hingegen ohne Anzeige die Polizei verlassen. pol