Neuhaus erzählte, dass er bereits im jugendlichen Alter mit dem Boule-Spiel angefangen habe. Damals sei er mit seinen Eltern in Südfrankreich in Urlaub gewesen. Außerdem habe er 17 Jahre lang für die SPD Hofheim die Spiele organisiert. „Die jetzigen Spiele im Stadtpark sollen für jedes Alter sein“, bekräftigte Neuhaus. Er stellte die Geselligkeit und Bewegung an der frischen Luft in den Vordergrund.

Dann erklärte er den Teilnehmern, dass die geworfenen Eisenkugeln so dicht wie möglich an die kleine Holzkugel herankommen müssen. Und schon ging es mit der Übungsphase los. Die Zielkugel, das sogenannte Schweinchen, wurde geworfen und bildete den Fixpunkt für die weiteren Würfe. Nach und nach stellte sich bei den Spielenden ein Gefühl für die Kugeln ein. Das nächste Mal wolle man am eigenen taktischen Gespür arbeiten, nahmen sich die Übenden vor.

„Ich spiele schon über 50 Jahre Boule“, verriet Teilnehmer Jürgen Richter. Er erinnerte sich an Urlaube in Frankreich und dass er dort von früh bis spät diesem Freizeitsport nachgegangen sei. Der Lampertheimer hatte seine eigenen Kugeln im Gepäck, von der eine 735 Gramm wiege. Weil es eine Premiere war, lud der Seniorenbeirat nach dem Spiel ins Stadtparkcafé zu Kaffee und Kuchen ein.

