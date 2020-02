Mit Schmuck geflüchtet

Hofheim.Ein unbekannter Mann hat am Dienstag, 11. Februar, in der Hofheimer Neugasse Schmuck aus einem Einfamilienhaus entwendet. Gegen 16.30 Uhr war er durch die offenstehende Haustür in die Wohnräume gelangt. Dort schnappte er sich eine Schmuckschatulle und suchte sofort das Weite. Bei seiner Flucht aus dem Haus in Richtung Friedhof konnte er für einen kurzen Augenblick von der Hausbewohnerin beobachtet und im Anschluss grob beschrieben werden. Demnach handelt es sich um einen etwa 1,50 Meter bis 1,60 großen und schlanken Mann, der mit einer schwarzen Hose und einem schwarzen Kapuzenpullover bekleidet war. Die Polizei sucht Zeugen. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zu dem Dieb geben kann, wird gebeten, sich mit den Beamten unter der Rufnummer 06206/94 40-0 in Verbindung zu setzen. pol

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 13.02.2020