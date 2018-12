Lampertheim.Der Katholische Kirchenmusikverein lädt für Dienstag, 1. Januar, 11 Uhr, zum Neujahrskonzert ins Jugendheim Mariä Verkündigung. Unter dem Motto „Mit Schwung ins Neue Jahr“ besteht bei Rippchen mit Kraut und einem Glas Bier die Gelegenheit, sich gegenseitig alles Gute für das Jahr 2019 zu wünschen. Neben Musik, Speisen und Getränken gibt es eine große Tombola. Neumitglieder, die am Neujahrstag während des Konzerts in den Verein eintreten, erhalten ein Präsent. Während des Neujahrskonzerts beginnt auch der Eintrittskartenverkauf für die Prunksitzung des NCV am Samstag, 2. März. Der Eintritt zum Neujahrskonzert, zu dem die Bevölkerung eingeladen ist, ist frei. red

