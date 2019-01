Mit Schwung ins neue Jahr

Lampertheim.Mit viel Schwung ist der Kindertag der Evangelischen Lukasgemeinde ins Jahr 2019 gestartet. Gleich beim ersten Treffen kamen viele Kinder und freuten sich über das Wiedersehen nach den Winterferien. Traditionell stand die neue Jahreslosung im Mittelpunkt der Andacht: „Suche den Frieden und jage ihm nach“. Ein buntes Leporello zeigte verschiedene Situationen, in denen es Streit, Tränen, Gemotze oder Angeberei gab. Miteinander überlegten die Kinder, wie der Frieden wieder herzustellen sei.

Ein lustiges Spiel, bei dem sie dem Frieden richtig nachjagen konnten, machte allen viel Spaß: Mit einem Fön wurden Federn in die Luft gepustet, die die Kinder „erjagen“ mussten. Dann kamen auch schon anders als sonst die Eltern eine halbe Stunde vor Ende des Kindertages. Gemeinsam betrachtete man die Bilder aus den vielen schönen Kindertag-Veranstaltungen des zurückliegenden Jahres. Pfarrerin Sabine Sauerwein stellte das Programm für das neue Jahr vor. Auch für 2019 hat sich das Team viele interessante Themen und tolle Ideen ausgedacht. Eingeladen zum Kindertag sind alle Kinder zwischen fünf und zwölf Jahren. Der nächste Kindertag findet am Samstag, 16. Februar, von 10 bis 12 Uhr unter dem Motto „Jesus in der Mitte“ statt. red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 31.01.2019