Mit Sekt und Brezel vorm PC

Lampertheim.Fast könnte man Jens Klingler prophetische Fähigkeiten zusprechen. Vor zwölf Monaten, als das Alte Rathaus beim SPD-Neujahrsempfang aus allen Nähten platzte, hatte er angekündigt: „Nächstes Jahr müssen wir uns was Neues einfallen lassen“ – nicht sahnend, dass er damit unfreiwillig Recht behalten würde. Erstmals hielten die Sozialdemokraten ihre Traditionsveranstaltung wegen Corona online per Videokonferenz ab.

Der Andrang war dennoch ungebrochen. 40 Gäste hatten sich zeitweise mit zuvor auf dem Schillerplatz verteilten Neujahrsbrezeln und Sekt eingewählt – inklusive Grußwörter aus der Bundesregierung, dem Landratsamt und dem Lampertheimer Rathaus. „Ich hoffe trotzdem, dass das einmalig bleibt“, schickte Ortsvereinsvorsitzender Jens Klingler vorweg. Es sei zwar aktuell die einzige Möglichkeit und man könne online ein Mindestmaß an Kontakt halten. „Den persönlichen Kontakt ersetzt das aber nicht“, betonte er.

Beim Rückblick verwiesen die Genossen auf die gute Bilanz der vergangenen Jahre und hoffen, in der Spargelstadt erneut die Mehrheit im Stadtparlament zu erringen. Gerade in der Krise, so Fraktionsvorsitzender Marius Schmidt, habe sich gezeigt, welche Partei soziale Verantwortung tatsächlich vor Ort und „über das Parlament hinaus“ lebe. „Eine Einkaufshilfe für Menschen aus der Risikogruppe, Spenden an Obdachlose oder Neujahrsbrezeln für das Altenwohnheim Dieselstraße. All das ist gelebte soziale Gerechtigkeit“, sagte Schmidt.

Für den weiteren Verlauf der Pandemie kündigten Schmidt und Klingler unisono an, Kita-Gebühren wie schon im Frühjahrs-Lockdown nur dann berechnen zu wollen, wenn sie auch tatsächlich in Anspruch genommen wurden – auch gegen Vorbehalte von Kreis und Land. Als wegweisende Themen für seine Heimatstadt sieht er in diesem Jahr die Fertigstellung der Biedensand Bäder, ein entscheidendes Weiterkommen in Sachen Altrhein, den Bebauungsplan für die Wormser Landstraße II sowie die Nachverdichtung an der Wilhelmstraße. Ferner forderte er Solidarität für Vereine und Kulturtreibende. „Jede Einhaltung von Regeln bringt uns schneller Veranstaltungen und Normalität wieder“, betonte er.

Zentrum für Fortbildung

Seinem Vorgänger im Amt des Ersten Stadtrats bescheinigte Schmidt, „ein gut bestelltes Haus“ zu hinterlassen. Neben der Überarbeitung der Vereinsförderrichtlinien brachte er noch ein zweites Thema auf den Plan: Die Volkshochschule soll offizielles Zentrum für Weiter- und Fortbildungen werden.

Auch Bürgermeister Gottfried Störmer dankte den Sozialdemokraten für deren Einsatz fürs Gemeinwesen. Störmer erklärte auch die Entscheidung, Sammelpunkte in Lampertheim aufzulösen. „Wir haben fast täglich Todesfälle. Wir können das nur gemeinsam aufhalten“, so sein Appell. Trotz der Pandemie müsse die Stadt „mit Mut nach vorne“: etwa bei Themen wie dem Neubau des Bauhofs oder dem Stadtumbau. Auch überregionale Projekte wie die ICE-Neubautrasse und die Amprion-Stromtrasse gingen in ihre finale Phase. Grüße richteten auch Bundesjustizministerin Christine Lambrecht und SPD-Landratskandidat Karsten Krug an die Teilnehmer. Der kritisierte den Bürgerservice und die Kommunikation in Krisenzeiten aus Heppenheim und warf dem Kreis Missmanagement beim Homeschooling vor. ksm

© Südhessen Morgen, Dienstag, 19.01.2021