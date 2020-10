Mit Spiel und Spaß

Hofheim.Der Tennisclub Hofheim bemüht sich um Nachwuchs. Die von Marek Büttel geleitete Jugendabteilung hatte am Samstag in die Sporthalle zu einem Schnuppertraining eingeladen. Spontan kamen ein Dutzend Kinder im Alter von drei bis sieben Jahren.

Mit Benedikt Nold und Paula Rauch standen zwei Trainer des TCH parat, um den Kindern erste Eindrücke in die Sportart zu vermitteln. Die spielerische Komponente stand dabei im Vordergrund. Koordinationsübungen, Bewegungsspiele, Ballhandling und Basics wurden unterteilt in zwei Gruppen geübt. Die Kleinen waren engagiert dabei, durch die kleine Gruppengröße war eine individuelle und intensive Betreuung möglich. An das etwa einstündige Schnuppertraining schloss sich dann noch die von Paula Rauch geleitete Ballschule an, die der TCH über die Wintermonate in der Hofheimer Sporthalle anbietet. fh

© Südhessen Morgen, Montag, 12.10.2020