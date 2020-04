Mit Stoff und Faden kreativ

Lampertheim.Bei Geübten kann ein modisches Stirnband entstehen und Anfänger können sich erst einmal im Luftmaschen häkeln üben. Außerdem kann Fingerhäkeln ausprobiert werden, denn auch mit dieser Handarbeitsmethode ließen sich schöne Sachen herstellen, sagt Birgit Kühn, Textilkünstlerin und Dozentin (Bild).

Die Lampertheimerin bietet eine kostenlose virtuelle Challenge in den Osterferien an. „Mit Spaß und Fantasie erkunden wir die Kreativwelt mit textilen Materialien. Wir probieren einfache Projekte aus“, erklärt Kühr. Manch ein Handarbeitsfreund habe beispielsweise Wolle und entsprechende Nadeln zu Hause, außerdem könne Material auch in den noch geöffneten Märkten gekauft werden.

Kühr hat sich die ansprechende Freizeitgestaltung für Kinder wegen der Corona-Krise ausgedacht. Das Coronavirus stelle derzeit für alle das Leben auf den Kopf. Familien hätten es gerade nicht einfach. Denn viele Eltern arbeiten im Homeoffice, die Kinder sind zu Hause und suchen nach Beschäftigung – zusätzlich zu ihren schulischen Arbeitsaufträgen. Für den Nachwuchs sei es schwer zu verstehen, dass Eltern zwar da sind, aber trotzdem arbeiten müssen.

„Wäre es jetzt nicht an der Zeit Neues auszuprobieren?“, hat sich Kühr gefragt und eine Alternative zur digitalen Freizeitgestaltung überlegt – wenn auch mit digitaler Technik: textiles Gestalten online lernen und offline üben. Handarbeiten seien individuell und deshalb einzigartig. Das spielerische Lernen verschiedener Handarbeitstechniken fördere Ausdauer, Disziplin und den kreativen Geist. Weiterhin prägten sich die Fertigkeiten ein. Vor allem seien Kinder mit Begeisterung dabei und später stolz auf das Erreichte.

Kühr startet deshalb einen Online-Kurs. Ab Montag, 6. April, bietet sie Links über YouTube oder Bilderanleitungen an. Die Anleitungen seien alle von ihr geprüft und gut zum Nacharbeiten befunden worden. Die Teilnehmer sollen sich die Anleitungen anschauen und ausprobieren, wie das Projekt anzufertigen ist. Dienstags und freitags findet ein virtuelles Meeting über die Plattform Zoom statt. Sich bei Zoom anmelden sei kostenlos und einfach. Dort werde Kühr alle Fragen beantworten und die Kinder können zeigen, was sie schon geschafft haben.

„Die Kinder können mir Bilder ihrer fertigen Arbeiten schicken. Wenn es die Eltern erlauben, werde ich die Ergebnisse auf dem Blog zeigen“, sagt die Dozentin. Bild: Rosi Israel

© Südhessen Morgen, Freitag, 03.04.2020