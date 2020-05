Mit strengen Regeln

Worms.Die EWR-Mitarbeiter des Kundencenters und der Kasse im Wormser Lutherring stehen ab Montag, 11. Mai, wieder persönlich für Kunden-Anliegen zur Verfügung. Es gelten folgende Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag können Kunden von 8 bis 13 Uhr ohne Terminvereinbarung persönlich vorbeikommen, für die Zeit von 14 bis 16 Uhr sind Termine nach telefonischer Vereinbarung unter 06241/8 48 12 00 möglich. Freitags sind die Mitarbeiter von 8 bis 14 Uhr vor Ort.

Hygiene- und Sicherheitsregeln haben weiterhin oberste Priorität. Daher gelten auch bei EWR besondere Schutz- und Verhaltensmaßnahmen für den persönlichen Kontakt: Abstandsregeln müssen eingehalten werden, Mitarbeiter sowie Kunden sind verpflichtet, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Desinfektionsmittel steht bereit. Darüber hinaus sind die EWR-Mitarbeiter weiterhin telefonisch, elektronisch und postalisch wie gewohnt für die Kunden erreichbar: bei Anliegen rund um Strom, Gas, Wasser unter Telefon 0800/ 8 48 48 41 und in Sachen Internet unter 0800/0 84 88 51 oder per E-Mail an info@ewr.de. Weitere Informationen auf der Homepage ewr.de. red

