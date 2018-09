Mit Telefon in Polizeikontrolle

Lampertheim.Am Montagnachmittag haben Beamte der Polizeistation Lampertheim-Viernheim zwischen 14.30 und 17 Uhr in der Emilienstraße den Verkehr kontrolliert. Die Ordnungshüter achteten dabei vor allem auf die Einhaltung der Gurtpflicht und des Verbots, am Steuer zu telefonieren. So fuhr ein Mann mit seinem Telefon am Ohr direkt in die Kontrollstelle ein. Für ihn waren 100 Euro Bußgeld und ein Punkt in Flensburg fällig. Wenige Minuten später endete die Fahrt eines 50-Jährigen vorerst mit der Sicherstellung seiner Fahrzeugschlüssel, da er keine Fahrerlaubnis vorzeigen konnte und sich in Widersprüche verstrickte. Nach 39 gestoppten Fahrzeugen zogen die Polizisten jedoch eine positive Bilanz. Bei der Mehrheit der Verkehrsteilnehmer hatten die Beamten nichts zu beanstanden. pol

