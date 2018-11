Mit Totschlägern und Messern bewaffnet

Lampertheim/Bergstraße.Als „potenziell lebensbedrohlich“ stufte die Sachverständige vom Institut für Rechtsmedizin in Frankfurt im Prozess vor dem Darmstädter Landgericht den offenen Schädelbruch eines jungen Afghanen aus Zwingenberg vor Gericht ein. „Nur zwei Zentimeter weiter links und die Verletzung hätte tödlich sein können“, bestätigte auch der Arzt, der den damals 16-Jährigen nach seiner Einlieferung ins Klinikum Darmstadt am 6. September 2017 operiert und ihm eine Metallplatte eingesetzt hat. Als Tatwerkzeug vermutete er einen „scharfen Gegenstand.“

Tatsächlich war es ein Zimmermannshammer, der mit der spitzen Seite in die Schädeldecke des Opfers eindrang. Mutmaßlicher Täter, der vor dem Bensheimer Bahnhof zwei Mal zugeschlagen haben soll, ist ein türkischer Jugendlicher. Er wurde ebenso wie ein weiterer Beschuldigter am vergangenen Freitag auf Antrag der Staatsanwaltschaft überraschend von der Polizei im Gerichtssaal festgenommen (wir haben berichtet).

Die Verteidiger der beiden Tatverdächtigen haben dem Gericht nunmehr mitgeteilt, dass ihre Mandanten von ihrem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch machen. „Deshalb haben wir sie nicht als Zeugen geladen“, gab Kammervorsitzender Marc Euler bekannt. Dem Vernehmen nach soll es am vergangenen Wochenende bei einem der Beschuldigten eine Wohnungsdurchsuchung gegeben haben, bei der mehrere Hämmer sicher gestellt wurden.

Gewaltbereite Angreifer

Aus einer Gruppe von zehn bis fünfzehn gewaltbereiten und mit Hammer, Stahlrute, Totschläger und Messer bewaffneten Angreifern, konnte bis Prozessbeginn lediglich ein 20 Jahre alter Türke aus Lampertheim ermittelt werden. Er soll mit der Faust, um die er eine Eisenkette gewickelt hatte, auf den Jungen eingeschlagen und dessen Kiefer gebrochen haben. Der Angeklagte muss sich wegen versuchten Totschlags verantworten.

„Ihm tut es sehr leid“, dass er jemanden verletzt habe. Er sei aber weder bewaffnet gewesen, noch habe er andere zu Gewalttaten angestiftet. Es habe auch keinen gemeinsamen Tatplan gegeben, erklärte Verteidiger Norman Reeb gestern im Namen seines Mandanten. Dieser will dem Opfer lediglich ein einziges Mal mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Die weiteren Personen, die sich um den Schwerverletzten geschart und auf ihn eingeprügelt haben sollen, seien ihm nicht bekannt gewesen.

Als Motiv für seinen Faustschlag gab der Angeklagte sexuelle Belästigungen und Bedrohung seiner Schwester durch ihren afghanischen Mitschüler an. Deshalb habe er sich mit ihm am Bahnhof verabredet, um ihn zur Rede zu stellen und ihn einzuschüchtern. Ohne Vorwarnung habe ihn dieser ins Gesicht geschlagen, worauf er ebenfalls mit einem Fausthieb reagierte. Was danach passiert sei, wisse er nicht, so seine Ausführungen.

Mehrere Streifenbeamte, die am 6. September 2017 kurz nach 22 Uhr zu einer „Schlägerei unter mehreren Jugendlichen“ zum Bahnhof gerufen wurden, sagten aus, dass das Opfer blutverschmiert aber ansprechbar gewesen sei. Man habe Schürfwunden und eine Platzwunde am Hinterkopf festgestellt.

Von den Schlägern sei niemand mehr am Tatort gewesen. Eine Tatwaffe sei nicht gefunden worden. „Es gibt vom Bahnhofsvorplatz Videoaufzeichnungen, aber nicht vom Tatort“, antwortete ein Zeuge auf Nachfragen des Nebenklägervertreters. Die anschließende Fahndung nach den Tätern sei negativ verlaufen. Der Angeklagte habe sich wenig später bei der Polizei gemeldet. gs

