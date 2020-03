Mit verdientem Sieg in die Rückrunde

Lampertheim.Einen auch in dieser Höhe verdienten 3:0-Sieg feierten die D1-Fußballer des TV Lampertheim zum Rückrundenstart bei der Jugendspielgemeinschaft Rimbach/Zotzenbach.

Der TVL begann engagiert und erarbeitete sich durch eine schöne Kombination über links eine gute Torchance von Jonas Volk, der jedoch vergab. Die Lampertheimer machten aber weiterhin Druck, erspielten sich viele weitere Chancen und ließen die JSG kaum ins Spiel kommen. Die Führung erzielte der TVL dann endlich in der 24. Minute durch Mehmet Bagci.

Die JSG kam dann kaum aus ihrer Hälfte heraus, Lampertheim hatte das Spiel komplett im Griff und konnte verdient mit dem knappen Vorsprung in die Pause gehen. Gleich nach dem Anpfiff machte der TVL wieder Druck und erarbeitete sich weitere sehr gute Chancen. In der 47. Minute erhöhte Julian Kurpiers durch einen schönen Schuss aus der zweiten Reihe zum 2:0. Auch im weiteren Spielverlauf kontrollierte der TVL das Spielgeschehen und ließ wenig zu.

Schließlich traf Maxim Graf in der 59. Minute zum 3:0-Endstand. Alles in allem war der TVL um Kapitän Damian Bogusch über das gesamte Spiel die dominierende Mannschaft, die somit verdient mit einem Sieg in die Rückrunde der Liga geht. fh

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 11.03.2020