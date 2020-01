Mit viel Puste durch das Jahr

Hofheim.Dem evangelischen Posaunenchor steht 2020 ein arbeitsreiches Jahr bevor. In den Mittelpunkt rückt dabei das am Samstag, 28. März, im Bürgerhaus stattfindende Konzert. Eigens hierzu wird von Freitag, 13. März, bis Sonntag, 15. März, ein Probenwochenende absolviert.

An den Sonntagen 1. März, 3. Mai (Jubelkonfirmation), 24. Mai, (Konfirmation), 18. Oktober, sowie am Karfreitag, 10. April, und dem zweiten Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember, begleitet der Posaunenchor die Gottesdienste der evangelischen Kirchengemeinde musikalisch.

Ein Schlachtfest wird am Samstag, 7. März, begangen. Zweimal im Jahr erklingt die Kurrende. Zunächst am Ostersonntag, 12. April, von 6.45 Uhr an, dann erneut an Heiligabend, 24. Dezember, von 15.45 Uhr an. Auch der Kommunionsgottesdienst der katholischen Pfarrei St. Michael am Sonntag, 19. April, wird musikalisch vom Posaunenchor eröffnet. Vom Jugendwerbetag am Sonntag, 26. April, versprechen sich die Verantwortlichen neuen Zulauf; vor allem für das Nachwuchsorchester. Der Familientag wird an Fronleichnam, 11. Juni rund um das Gemeindehaus gefeiert.

Zum Platzkonzert geht es am Sonntag, 14. Juni, nach Lorsch. Fest eingeplant ist außerdem die musikalische Begleitung des Gemeindefestes am Sonntag, 21. Juni. Viermal entfallen die Probentermine während der Sommerpause von Freitag, 10. Juli bis einschließlich 31. Juli.

Programm nach der Sommerpause

Nach der Sommerpause geht es am Sonntag, 16. August, beim Innenhoffest in Lampertheim und zwei Wochen später beim Pfarrfamilienfest weiter. Am Kerbesamstag, 12. September, wird zur Eröffnung und beim anschließenden ökumenischen Gottesdienst musiziert, ebenso an der Kerb in Nordheim am Sonntag, 27. September.

Den Gottesdienst in der Lampertheimer Domkirche gestalten die Hofheimer am Sonntag, 1. November, musikalisch. Den Martinsumzug in Hofheim begleitet der Posaunenchor am Donnerstag, 5. November, und in Nordheim am Mittwoch, 11. November. Am Volkstrauertag, Sonntag, 15. November, erklingen die Posaunen im Rosengarten, eine Woche später am Totensonntag auf dem Hofheimer Friedhof. Fest geplant ist zudem die Teilnahme am lebendigen Adventskalender am Freitag, 4. Dezember, sowie am Seniorennachmittag und beim Hofheimer Weihnachtsmarkt am Sonntag, 6. Dezember.

Zur Weihnachtsfeier am Samstag, 12. Dezember, in der Friedenskirche ist die Bevölkerung eingeladen. Beim Skat- und Tischfußballturnier am Montag, 28. Dezember, wird das letzte Konzert des Jahres gespielt. fh

