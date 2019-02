Mit Weitblick

Die evangelische Kirchengemeinde in Hüttenfeld und allen voran Pfarrer Reinald Fuhr demonstrieren mit ihrer Entscheidung, einen Teil des Gemeindezentrums für die Erweiterung des Kindergartens abzugeben, vernünftigen Weitblick. Es ist wichtig und richtig, zukunftsorientiert nach vorne zu schauen statt an liebgewordenen Gewohnheiten, Gegebenheiten und eben auch Räumlichkeiten festzuhalten. Vor allem, wenn diese längst nicht mehr in dem Maße gebraucht und genutzt werden wie noch vor Jahrzehnten und sicherlich früher oder später in einem landeskirchlichen Optimierungsprozess ohnehin auf den Prüfstand kämen. In der benachbarten badischen Landeskirche beispielsweise ist das bereits der Fall: Hier wird schon seit längerem genau überprüft, wie viel Raum den Gemeinden eigentlich noch zugestanden wird – in Zeiten sinkender Kirchenmitgliederzahlen und schwindender Ressourcen.

Vor diesem Hintergrund erscheint das Hüttenfelder Agieren vernünftig: Selbst die Dinge auf den Prüfstand stellen und selbst entscheiden, was heute und morgen angemessen ist, ehe es andere vorgeben. Auch wenn der Verlust für manche vielleicht schmerzlich sein wird, so vermindert das aktive, eigenständige Handeln möglicherweise den Frust und weckt bei manchen vielleicht sogar die Lust auf Neues.

In einer solchen Veränderung kann nämlich eine Chance liegen: Ballast kann entsorgt werden. Und auch wenn die Räume kleiner werden, können sie Platz bieten für neue Ideen. Niemand muss sich dann mehr über leere Stuhlreihen ärgern, sondern kann sich freuen, dass der Raum gut gefüllt ist. Nicht nur im wörtlichen Sinne hat die Gemeinde so die Chance, wieder dichter zusammenzurücken und sich auch ein bisschen neu zu erfinden. Es wäre den Hüttenfelder Protestanten zu wünschen, dass diese äußerlichen Erfordernisse und Veränderungen frischen Wind in die Gemeinde bringen. Denn was nützen die größten Räume, wenn kaum noch einer den Weg dorthin findet.

© Südhessen Morgen, Freitag, 22.02.2019