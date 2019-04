Mit Witz, Charme und Können

Lampertheim.„La Le Lu“, das Lied von Schauspieler Heinz Rühmann, entließ die rund 160 Besucher in die Nacht. „Es war ein wunderbarer Abend, die Musiker waren fantastisch und der Sänger war sensationell“, sagte Besucherin Doris Erhardt. Max Raabe und sein Palast Orchester gastierten. Die goldenen 1920er und 30er Jahre, mit Musik im Stil von Max Raabe, präsentierten Helmut Wehe und das Grammophon Orchester, mit Instrumentalisten der Musiker Initiative Lampertheim (MIL) und Spezialgästen sowie Patrick Schneller an der Technik.

Frontmann Helmut Wehe trug einen eleganten Frack. Später beeindruckte er mit faltbarem Zylinder. Schlagzeuger Hans-Jürgen Götz hatte eine Melone auf dem Kopf. Das Bühnenbild in Form eines Wohnzimmers war mit einer antiquarischen Couch, Stehlampe und einem antiken Telefon ausgestattet, das beim Lied „Kein Schwein ruft mich an“ gebraucht wurde.

Der Lampertheimer Sänger Helmut Wehe hatte seine Mimik, die sparsame Gestik und seine Haltung dem Original angepasst. Und er überraschte ebenfalls wie Raabe das Publikum mit Witz, Charme und hohem stimmlichen Können. Verschmitzt lächelnd führte er durch das Programm. Obwohl es kein Leichtes ist, den wohl bekanntesten deutschen Sänger in der Stimmlage Bariton, wie es Raabe ist, zu huldigen, begeisterte Wehe mit seinem Projekt.

Auch wenn die Lyrik der Lieder für die moderne Zeit etwas überholungsbedürftig ist, so bereitete sie den Besuchern jede Menge Vergnügen. Das lag nicht zuletzt auch an den lieblichen Geigenklängen von Isabelle Kühni. Die MIL-Musiker hatten aber auch zahlreiche Gags eingebaut, die es garantiert nicht beim Palast Orchester zu erleben gab. So musizierte Schlagzeuger Hans-Jürgen Götz auch auf dem Percussion-Waschbrett. Und Frank Willi Schmidt stellte seinen Kontrabass zur Seite und griff zur Tuba, später spielte er auf der singenden Säge.

Auch Alex Kiesow verwöhnte mit wunderbarem Spiel auf den Blasinstrumenten Klarinette, Saxofon und Querflöte. Peter Schnur, als versierter Pianist, machte das Orchester komplett. Die solistischen Darbietungen wurden mit kräftigem Applaus honoriert. Noch bevor Helmut Wehe zum Text der Capri-Fischer anhob, sangen die Besucher den Refrain „Bella Marie“. Als die Fischer mit ihren Booten aufs Meer hinaus zogen, ließ Götz mit dem Percussions-Sieb geräuschvoll die Brandung hören.

Auch der Schlager „Du hast Glück bei den Frau’n, Bel Ami“ wurde im Saal mitgesungen. „Das Lied ist dem Hauskellner Herbert Kunzmann gewidmet“, witzelte Wehe. Beim Lied aus der Weimarer Zeit „Dort tanzt Lu-Lu“ animierte der Frontmann mit hochhaltenden Kärtchen das „A-ha-ha, u-hu-hu“ zu singen und „Oh, Donna Clara“ war was für’s Herz. Die Songs „ Mein kleiner grüner Kaktus“ und „Ein Freund, ein guter Freund“, die Wehe regelrecht schmetterte, entzückten restlos. Anerkennende Pfiffe ertönten bei „Wochenend und Sonnenschein“.

„Ich habe während des Konzerts vor Rührung Gänsehaut bekommen. Ich hoffe, dass die MIL im nächsten Jahr wieder solch eine Veranstaltung im Stil von Max Raabe bringt“, schwärmte eine Besucherin. roi

© Südhessen Morgen, Dienstag, 09.04.2019