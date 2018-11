Mit Zwiebeln den Hunger der Bienen stillen

Lampertheim.Die alarmierenden Meldungen Ende vergangenen Jahres über die zurückgehende Zahl an Bienen hat für Aufregung gesorgt. Doch Emotionen allein helfen wenig. Die Technischen Betriebsdienste der Stadt Lampertheim sind in den vergangenen Monaten aktiv gewesen und haben mit verschiedensten Pflanz- und Säaktionen versucht, das Nahrungsangebot für Insekten zu verbessern. Nach der Kernstadt lagen zuletzt vor allem die Stadtteile im Fokus.

„Gerade sind 60 000 Blumenzwiebeln in die Erde gekommen“, berichtet Sabine Vilgis (kleines Bild), Fachbereichsleiterin Technische Betriebsdienste, im Gespräch mit unserer Zeitung. Eine holländische Firma hat die Arbeiten mit Traktor und Pflanzmaschine an den Ortseingängen von Hüttenfeld und Hofheim übernommen. „Allerdings mussten wir zuvor wegen der langen Trockenheit den Boden zwei Tage wässern“, erklärt Vilgis.

Überhaupt habe das Wetter 2018 mit viel Sonne und wenig Niederschlag so manches Vorhaben erschwert. Etwa das Anlegen einer Wiese mit vielen blühenden Futterpflanzen auf einem Teil der entwidmeten Flächen auf dem Waldfriedhof. „Man kann nicht einfach aussäen und das Ganze sich selbst überlassen“, meint die Fachfrau. Denn gibt es zu wenig Nass, wird die Keimung der Samen unterbrochen und junge Pflänzchen entwickeln sich erst gar nicht. Also müsse man gießen.

Pflanzungen forcieren

Auf dem Blühstreifen am Parkplatz in der Römerstraße, den städtische Mitarbeiter zusammen mit Mädchen und Jungen der Kindertagesstätte Pater Alfred Delp angelegt hatten, machte sich über den Sommer die Melde breit – ein Wildkraut, das „alles erdrückt“. Doch von derartigen Rückschlägen lassen sich Sabine Vilgis und ihr Team nicht entmutigen. Auf der Ausgleichsfläche am Neubaugebiet Landgraben in Hüttenfeld soll beispielsweise ebenfalls eine Wiese entstehen, auf die zusätzlich Obstbäume kommen, die Insekten und Kleintieren dienen.

Solche Pflanzarbeiten möchte Sabine Vilgis in der kalten Jahreszeit sogar forcieren. „In der Bürstädter Straße etwa wollen wir neue Hochbeete mit Sitzmöglichkeiten anlegen. Die Bepflanzung mit Stauden und Kleinsträuchern soll ebenfalls insektenfreundlich sein. Gleiches gilt für den Außenbereich der Kita Farbenfroh im Gleisdreieck, der angelegt wird. Beim gerade zu Ende gegangenen Setzen der Zwiebeln haben sich die Experten der Technischen Betriebsdienste bewusst für Frühlingsboten ohne gefüllte Blüten entschieden, die sich nach dem Winter zeigen werden. Denn die hochgezüchteten gefüllten Osterglocken oder Tulpen sehen zwar hübsch aus, helfen aber den Insekten nicht. Sie sind steril – besitzen kaum oder gar keine Pollen und auch keinen Nektar.

Geschmückte Ortseingänge

Da bestimmte Arten von Frühblühern bereits im Februar in voller Blüte stehen und die Produktion von Pollen direkt in Gang bringen, seien diese als Nahrungsquelle für die Bienen und Hummeln geeignet, erläutert Vilgis. Später blühende Arten nutzten vor allem Schmetterlingen.

Die Ortseingänge von Hüttenfeld, Neuschloß und Hofheim sollen im kommenden Frühjahr Narzissen, Tulpen, Krokusse und Traubenhyazinthen schmücken. Gleiches gilt für Rosengarten. Weil dort aber etwa am Ortseingang von Lampertheim her kommend Bäume stehen, die das Arbeiten mit Traktor und Pflanzmaschine unmöglich machen, werden die Zwiebeln dort von Hand gesetzt. Die maschinelle Pflanzung habe den Vorteil, dass die Blumen später relativ dicht stünden. „In der Masse wirken sie dann besonders hübsch“, sagt Sabine Vilgis schon voller Vorfreude.

