„Mitarbeitern kein Entgelt gekürzt“

Lampertheim.Zum Interview mit Bürgermeisterkandidat Marco Steffan im „Südhessen Morgen“ vom 18. April meldet sich Amtsinhaber Gottfried Störmer zu Wort: „Es ist schon bedenklich, wenn im Bürgermeisterwahlkampf von einem Kandidaten in populistischer Art und Weise Behauptungen verbreitet werden, die schlichtweg unwahr sind. Das mag auf Unkenntnis beruhen oder lässt Ignoranz erkennen“, kritisiert Störmer.

So behaupte Steffan, dass die „Stellenbewertung und eine Neustrukturierung der Gehälter eines Teils der Belegschaft“ stattgefunden habe. Den Mitarbeitern der Technischen Betriebsdienste sei in einem Schreiben mitgeteilt worden, ihre Arbeit sei eigentlich überbezahlt. Richtig sei aber, so Störmer, dass nach nunmehr 20 Jahren erstmals die tatsächliche Aufgabenerledigung aller Mitarbeiter der technischen Gewerke dahingehend überprüft worden sei, ob sie tariflich noch korrekt eingestuft sind. Solche Bewertungen seien in der freien Wirtschaft ein ganz normaler Vorgang. Die Prüfung habe in 16 Fällen eine Höherstufung des tariflichen Entgelts (also Gehaltserhöhung) ergeben und in 15 Fällen zu einer Minderung in der Einstufung geführt. Diese Korrektur in der Stellenbewertung greift laut Störmer ausschließlich im Falle einer Neubesetzung der Stelle. Keinem Mitarbeiter sei das tarifliche Entgelt gekürzt worden, auch wenn dem Leser des Interviews dieser Eindruck vermittelt worden sei.

Marco Steffan, der nach eigenen Angaben über Kenntnisse einer öffentlichen Verwaltung verfüge, sollte wissen, so Störmer, dass eine Neustrukturierung der Gehälter nicht möglich sei, da der Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst eine bindende Regelung darstelle.

Wechsel zum ZAKB

Weiter behaupte Steffan, dass die Kostengegenüberstellung vor dem Beitritt zum Zweckverband Abfallwirtschaft Kreis Bergstraße (ZAKB) davon ausgegangen sei, „dass der Stadt einmalige Umstellungskosten in Höhe von 300 000 Euro entstehen würden, wenn sie die dem ZAKB übertragenen Aufgaben selbst erledigen würde“. Richtig sei aber laut Störmer, dass alleine das Equipment zur Übernahme dieser Aufgabe durch die Stadt Lampertheim – neue Mülltonnen, Ausstattung mit Transpondern, Software zur Bearbeitung der Müllentsorgung – rund 300 000 Euro gekostet hätte. Ein renommiertes Fachunternehmen habe in der Beratung des Themas für die Stadt Lampertheim herausgearbeitet, dass der Unterschied im jährlichen Betrieb der Müllentsorgung durch die Stadtverwaltung rund 700 000 Euro teurer sei als durch den ZAKB.

„Den Wechsel zum ZAKB hat die Verwaltung anhand der dargestellten Fakten vorbereitet und die Stadtverordnetenversammlung den Beschluss getroffen. Wäre es so einfach, wie Steffan es beschreibt, hätte keiner unserer Politiker hierzu seine Zustimmung erteilt“, sagt Störmer.

