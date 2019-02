„Mitglieder das wichtigste Gut“

Lampertheim.Der Vorstand des Fördervereins Domkirche Lampertheim um seinen jetzt wiedergewählten Ersten Vorsitzenden Herbert Eichenauer hatte zur Mitgliederversammlung mit Wahl des Vorstandes und der Kassenprüfer in den Gemeinderaum der Lukasgemeinde eingeladen. Eichenauer freute sich, dass im Anschluss an den wunderschönen Gottesdienst in der Domkirche viele Vereinsmitglieder zur Versammlung gekommen waren. Auch die Lukas-Pfarrerin Sabine Sauerwein war über die große Resonanz erfreut. Mit Blick auf den Förderverein begrüßte sie die Arbeit der Ehrenamtlichen.

„Wir hatten einen guten Verlauf mit positiven Zahlen“, sagte Eichenauer über das Geschäftsjahr 2018. So sei die Mitgliederzahl von 155 auf 171 gestiegen. Ziel sei die Erfüllung des Vereinszwecks – die finanzielle Unterstützung zur Renovierung und Erhaltung der Domkirche. Die Finanzierung der „großen Blauen“, der Vleugels-Orgel, werde mit einer Rate von 10 333 Euro jährlich geleistet. Außerdem wurden anlässlich des 150. Geburtstages der Domkirche zwei Sandsteinplatten vom Steinbildhauer Holger Schinz-Sauerwein angefertigt, die der Verein finanzierte. „Die Sandsteinplatten sind hervorragend gelungen“, lobte der Vorsitzende.

Großer Dank an die Helfer

Von den Projekten nannte Eichenauer zunächst die Weinprobe, die Besucherresonanz sei hier überwältigend gewesen. Auch die Helferschar sei mit 25 Personen groß gewesen. Zum traditionellen Orgelsommer, zum Frühlingskonzert der Dekanatskantorei, zur Verleihung des Kulturpreises an Organistin Heike Ittmann und zur Dekanatsabschiedsfeier packten ebenfalls die Ehrenamtlichen bei der Bewirtung tüchtig an.

Den zahlreichen Helfern sprach Eichenauer seinen herzlichen Dank aus. Als Jahresausflug veranstaltete der Förderverein zum ersten Mal eine mehrtägige Reise. Die 47-köpfige Gruppe war auf den Spuren von Martin-Luther unterwegs.

Anlässlich des 150. Dom-Geburtstags sei großes persönliches Engagement gefragt gewesen. „Wir waren mit vollem Einsatz dabei“, resümierte der Vorsitzende. Außerdem stellte er das neue Etikett des Lukastropfens vor, das die Domkirche in einer neuen Perspektive zeigt und von der Fotografin Stefanie Eichler entworfen wurde. Und weil das Bild prächtig gelungen sei, schaffte es eine Flasche St. Laurent im schicken Design auch auf das Gruppenfoto des Vorstandes.

Eine große Freude habe den Mitgliedern die Spende von 1000 Euro des Inner Wheel Clubs Mannheim bereitet. Diese Spende fließe in die Orgelfinanzierung. Weiter in Arbeit seien die Modernisierung der Gemeinde-Homepage und die Fertigung von Fleyern. Auch die Mitgliederwerbung werde fortgesetzt. Der Vereinschef bedankte sich bei seinen Vorstandskollegen, den Mitgliedern, bei Pfarrerin Sauerwein, den ehrenamtlichen Helfern, den Damen aus dem Gemeindebüro und beim Küster Hans Gierlich. Der Zweite Vorsitzende, Rudolf Steffan, sagte Eichenauer für die tolle Vorstandsarbeit „Dankeschön“. „Das wichtigste Gut, das wir besitzen, sind unsere Mitglieder“, erklärte der Finanzwart Marc Schall und fügte hinzu: „Jeder kann seinen Beitrag selbst bestimmen.“ Wie rege die Mitglieder sind, sagen die Zahlen: Seit 2004 wurden 245 000 Euro Fördermittel zur Verfügung gestellt und seit der Vereinsgründung 1992 bis jetzt über 500 000 Euro.

Pause wegen Beruf

Monika Riedel und Georg Thierfelder hatten die von Marc Schall geführte Kasse geprüft und keine Beanstandungen gefunden. Die Kassenprüfer dankten dem Kassenwart. Der Vorstand wurde entlastet. Und wieder gewählt. Als Wahlleiter fungierte Georg Thierfelder. Es wurde bekanntgegeben, dass sich der Beisitzer Hans Becker aus beruflichen Gründen eine Pause nimmt.

© Südhessen Morgen, Dienstag, 19.02.2019