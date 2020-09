Mitglieder des MGV erkunden den Karlstern

Lampertheim.Kürzlich trafen sich 17 Mitglieder des MGV 1840, um die für Mai geplante Fahrradtour nach Mannheim nachzuholen. Treffpunkt war das Vereinslokal Darmstädter Hof. Das Ziel der Tour war der Karlstern im Käfertaler Wald, der nach rund einstündiger Fahrt erreicht wurde.

Der erste Besuch galt dem dortigen Vogelpark. Neben Schneeulen und Uhus konnten Wellensittiche, Pfaue und verschiedene Fasan-Arten bestaunt werden. Das nächste Ziel war der Karlsternweiher. Dieser Weiher hat sich durch den Kiesabbau für den Autobahnbau gebildet. Verschiedene heimische Tierarten bewohnen inzwischen den Natursee und seine Umgebung. Zum Abschluss wurde noch das Wildgehege besucht. Bei dem Rundgang konnten Dam- und Rotwild sowie die Bisons bestaunt werden.

Wildschweine suhlten sich im Schlamm und kühlten sich im Wasser. Damhirsche imponierten mit ihrem Geweih dem weiblichen Geschlecht, und eine Gruppe von Bisons sonnte sich auf dem Indianerhügel. Auch der Spielplatz war für die jüngsten Mitglieder interessant. Wer nicht laufen wollte, erkundete das Areal mit dem Fahrrad. Anschließend traf man sich an den reservierten Tischen auf der Terrasse eines Restaurants am Karlstern. Die italienischen Gerichte gaben den MGV-Ausflüglern Kraft für den Heimweg. Gegen 19.30 Uhr traf die Radgruppe wieder wohlbehalten in Lampertheim ein. Die Ausflügler dankten zum Abschluss Petra Stefan und ihrem Partner Reiner, die die Tour organisiert hatten. red

