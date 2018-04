Anzeige

Lampertheim.Über 30 Mitglieder des Heimat-, Kultur- und Museumsvereins sind am Dienstagabend zur Jahreshauptversammlung in die „Krone“ gekommen. Die Vorsitzende Margit Karb ging in ihrem Geschäftsbericht auf die Aktivitäten der vergangenen zwölf Monate ein. Auffallend daran waren zum einen die Fülle und Bandbreite der Veranstaltungen. Aber auch, dass der Dreh- und Angelpunkt das Heimatmuseum ist, das immer wieder gerne von Schulklassen, Ausflüglern und ehemaligen Lampertheimern besichtigt wird. Vor allem die Kerwe und die Mundartabende sind, wie gewohnt, zwei Höhepunkte im Vereinsjahr gewesen.

Rechner Erich Schollmeier stellte in seinem Bericht die größten Posten auf Einnahmen- und Ausgabenseite vor. Die Rolle des Versammlungsleiters für die Wahlen übernahm Bürgermeister Gottfried Störmer. Er dankte dem Verein für dessen hervorragende Arbeit. Das Heimatmuseum bezeichnete er als eine wahre Perle und einen wichtigen Bestandteil im Tourismuskonzept.

Die Wahl der ersten Vorsitzenden erfolgte erwartungsgemäß schnell und ohne Gegenstimmen. Kaum war der Name „Margit Karb“ als Vorschlag genannt, gingen bereits die ersten Hände hoch. Für Überraschung sorgte jedoch, dass der als Geschäftsführer vorgeschlagene Hubert Simon erklärte, sich kurzfristig gegen eine Kandidatur entschieden zu haben. Auf Nachfrage gab er als Grund an, dass er nicht wisse, wie er seine Aufgaben als Stadtarchivar und als Geschäftsführer künftig gleichzeitig weiter wahrnehmen könne. Bürgermeister Gottfried Störmer bestätigte, dass aufgrund akuter Platznot im Stadthaus räumliche Umstrukturierungen stattfänden. Simon müsse sich künftig ein Büro mit einer halbtags arbeitenden Kollegin teilen. Daraufhin entspann sich eine rege 90-minütige Diskussion darüber, wie es sich denn mit der dem Verein seinerzeit zugesagten Geschäftsstelle im Stadthaus sowie der Wertschätzung von Ehrenamt und Kultur verhalte. Da an diesem Abend kein Geschäftsführer auf die Schnelle gefunden werden konnte, wurde die Entscheidung auf einen späteren Zeitpunkt vertagt. Problemlos gingen hingegen die Wahlen der Beisitzer über die Bühne. Für den nicht mehr antretenden Bernd Tomczak rückte Karl-Heinz Hoffinger nach. En bloc wurden Jean-Pierre Dupin, Stefan Herz, Bernd Ludwig und Dieter Götz wiedergewählt. Von den Jubilaren hatte keiner den Termin persönlich wahrnehmen können. Seit 25 Jahren gehören aber dem Verein an: Friedrich Christmann, Else Gaier, Volker Harres, Anke Maurer, Katharina Maurer, Bernd Maurer, Nikolaus Müller, Maximilian Seelinger.