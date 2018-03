Anzeige

Auf Mitglieder zugehen

Der Vorstand wolle zu diesem Thema „noch Expertise einholen“, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins. Der Vorstand habe auch darüber diskutiert, wie er noch besser mit den Mitgliedern in Kontakt treten und sie zu einer aktiven Mitarbeit bewegen könne. Laut Protokoll ist geplant, die Mitglieder im Juni dieses Jahres zu einem WuVV-Frühstück einzuladen. Auch ein gemeinsamer Ausflug sei geplant. Im September will der Verein eine Neckar-Schifffahrt mit der Weißen Flotte organisieren.

Zu Beginn der Versammlung hatte Vorsitzender Otto Edinger seinen Vorstandskollegen Klaus-Dieter Henners und Günter Grimm sowie Geschäftsführer Werner Reuters und den Beisitzern für deren Engagement gedankt und auf die Arbeit im vorigen Jahr zurückgeblickt. Die Entschlammung des Altrheins sei ein zentrales Thema der Arbeit gewesen. Hieran arbeiteten WuVV und Fährverein gemeinsam als Arbeitsgemeinschaft Lampertheimer Altrhein (ALA).

Aktiv habe sich der Verein an der Neugestaltung des Stadtmarketings innerhalb der Stadtverwaltung beteiligt. Hier habe der WuVV die Chance gehabt, mitzugestalten. Allerdings habe es von den Mitgliedern aus der Geschäftswelt wenig Resonanz gegeben. Das habe zur Folge, dass die Interessen des Vereins wenig beachtet worden seien. „Jetzt ist das Stadtmarketing in der Hand von Politik und Verwaltung“, heißt es.

Der WuVV wolle das neue Stadtmarketing dennoch weiter unterstützen und zugleich für Geschäftswelt und Bürger ein „neutraler Ansprechpartner“ sein, heißt es weiter. Edinger listete in der Versammlung eine ganze Reihe von Aktivitäten auf, die der Verein 2017 unternommen hat. Im Kassenbericht stellte Geschäftsführer Werner Reuters fest, dass der Verein finanziell „sehr gut aufgestellt“ sei. Rücklagen seien vorhanden. Der Vorstand wurde einstimmig entlastet.

Vor Beginn der eigentlichen Versammlung hatte sich SPD-Landtagswahlkandidat Marius Schmidt den Vereinsmitgliedern vorgestellt und erklärt, was seine politischen Schwerpunkte in der Lampertheimer Kommunalpolitik sind und auf Landesebene sein werden, wenn er in den Hessischen Landtag einziehen sollte. swa/red

