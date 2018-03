Mitgliederaufschwung beim WSV

Anzeige

Neue Kinderturngruppe gegründet

Die harmonischen Wahlvorgänge resultierten wohl auch aus den positiven Berichten, die der Vorstand vorlegte. Von einem „sportlich wie veranstaltungstechnisch hervorragenden Jahr 2017 mit etlichen Förderpreisen“ sprach die Vorsitzende. Finanziell forderte besonders die neue Halle „Box 10“ den Verein. Für die Schlussrate sei eigens ein Darlehen geplant gewesen, was aufgrund einer immensen Einzelspende aber nicht mehr benötigt wurde. „Ich war sprachlos über die große Spendenbereitschaft“, freute sie sich.

Auch auf dem Wasser und in den Hallen lief es rund für den WSV. Im Kanu-Rennsport berichtete Sportwart Dieter Brechenser von zehn Finalbooten und drei Medaillen bei der Deutschen Meisterschaft, darüber hinaus habe man von den Schülern C bis in die Leistungsklasse alle Kategorien besetzen können. Auch im Kanu-Polo überzeugte der WSV. Die Herren Mannschaft spielte sich bei der Süddeutschen Meisterschaft bis ins Endspiel vor. Außerhalb des Wassers habe man für 2018 bereits die dritte Kinderturngruppe mit insgesamt 55 Kindern gegründet. „Wir sind stolz auf unsere Sportler und Trainer“, schloss Brechenser. Der Erfolg spiegelt sich auch in den Mitgliederzahlen des Vereins wider. 50 Ein- und 21 Austritte sorgten zum Jahreswechsel für 480 Mitglieder, mittlerweile gehe man mit 492 wieder auf die 500 zu. Gründe für den Boom hat Brechenser schnell ausgemacht: „Wir haben erkannt, dass wir uns weiter entwickeln müssen. Wir wollen das große Erbe erhalten.“

Deshalb gibt es für die kommenden Jahre schon wieder neue Ideen, Brechenser wünscht sich für eine bessere Kommunikation mit den Mitgliedern einen Vereinsabend jeden sechsten Freitag.

Neben den traditionellen Festen steht die Lampertheimer Regatta beim WSV an. Einzig auf mehr Helfer bei den Veranstaltungen hofft das Vorstandsteam noch.

© Südhessen Morgen, Montag, 12.03.2018