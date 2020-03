Mitgliederschwund erfolgreich gestoppt

Hüttenfeld.Beim ökumenischen Krankenpflegeverein Hüttenfeld bleibt alles wie gehabt: Die Mitglieder machten bei der Jahreshauptversammlung in den evangelischen Gemeinderäumen unterhalb der Kita kurzen Prozess und wählten die Vorstandsmitglieder um den Vorsitzenden Hans-Jürgen Schuster einstimmig für zwei weitere Jahre in ihre Ämter.

Von den Corona-Diskussionen ließen sich die Ehrenamtlichen des Hüttenfelder Vereins nicht die Laune verderben – schließlich standen im Anschluss an die Sitzung Kaffee und Kuchen auf dem Tisch.

Finanziell haben die Hüttenfelder, die als einer der Trägervereine für die Ökumenische Diakoniestation in Lampertheim fungieren, aktuell ohnehin keinen Grund zur Sorge. Nach dem Bericht von Kassenprüferin Henriette Kock entlastete die Versammlung einstimmig den Vorstand. Der scheint es geschafft zu haben, den drohenden Mitgliederschwund zumindest vorerst gestoppt zu haben.

Aufruf trägt Früchte

Der Aufruf zur Mitgliedergewinnung des Vorsitzenden Hans-Jürgen Schuster bei der Versammlung vor zwei Jahren hat offenbar Früchte getragen. Trotz mehrerer Verstorbener konnte der Verein die Mitgliederzahl durch Neueintritte seit zwei Jahren stabil bei knapp über 60 halten. Damit sei man vergleichsweise noch gut aufgestellt, so die Verantwortlichen.

Als Gast berichtete Werner Hahl, der Vorsitzende der Dachorganisation mit Sitz in Lampertheim, von den Ereignissen aus der Kernstadt. Dort stand das vergangene Jahr gleichermaßen im Zeichen von Tradition und Erneuerung. Während die Diakoniestation ihr 40-jähriges Bestehen gefeiert hat, übernahm gleichzeitig ein neues Führungsduo seinen Dienst. Der ehemalige Auszubildende Björn Burwitz übernahm die Pflegedienstleitung von Christa Gerhardt, Uta Herwig wurde neue Geschäftsführerin. So habe man „einen neuen Blick auf Gewohnheiten“ werfen können und Optimierungspotenziale erfolgreich erkannt. Beispielsweise gebe es bei den Essenslieferungen nur noch drei statt vier Ausfahrten. Insgesamt versorge die Station rund 400 Menschen mit 112 Mitarbeitern und 35 Fahrzeugen. Eine größere Anschaffung, wie etwa vor zwei Jahren ein Auto, gab es in diesem Jahr nicht aus Hüttenfeld.

© Südhessen Morgen, Samstag, 14.03.2020