Mittel für Integration

Lampertheim.Auch im kommenden Jahr können die Lampertheimer Vereine, die sich um die Integration von Flüchtlingen bemühen, mit finanzieller Unterstützung vom Land Hessen rechnen. Dies hat Marius Schmidt als Sportcoach der Stadt Lampertheim in der jüngsten Sitzung des Sozialausschusses berichtet. Das Förderprogramm „Sport und Flüchtlinge“ werde 2019 fortgesetzt. Da die Zuwendungen sich nach der Zahl der in einer Kommune untergebrachten Flüchtlinge richten, könne man davon ausgehen, dass Lampertheim wie in den vergangenen Jahren 12 500 Euro erhält. Diese Mittel stellt das Land seit 2016 zur Verfügung. 2018 und 2017 hat Lampertheim 12 500 Euro, 2016 10 000 Euro erhalten.

Übungsleiter werden finanziert

Mit dem Geld können die Vereine Übungsleiterstunden oder Sachmittel finanzieren, die sie für Projekte oder Angebote brauchen, bei denen auch Flüchtlinge mitmachen.

In der Vergangenheit haben folgende Vereine Geld aus diesem Förderprogramm erhalten: FC Waldesruh, FC Waldhorn, Turnverein Lampertheim, Boxclub Punching, Badmintonverein Lampertheim, Tischtennis Club, FC Olympia, Turnverein Hofheim, Sportgemeinde Hüttenfeld, Kanu-Club Lampertheim, Pro Fighting. Außerdem wurden Schwimmkurse der Biedensand-Bäder ebenso damit finanziert wie der Sport & Fun Day der Jugendförderung. Zudem wurden eine Sportanlage auf dem Gelände der Unterkunft in der Chemiestraße errichtet und der Spielplatz an der Unterkunft in der Florianstraße erweitert.

© Südhessen Morgen, Montag, 26.11.2018