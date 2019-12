Lampertheim.Das Lampertheimer Stadtmarketing hat neue Räume bezogen: Von der dritten Etage der Volksbank in die ehemaligen Räumlichkeiten einer Zeitungsredaktion. In der Domgasse 9 seien die Mitarbeiter nun „mitten im Geschehen“, sagte der für das Stadtmarketing zuständige Stadtrat Gottlieb Ohl zur Eröffnung des neuen Stadtmarketing-Büros. Dieses sei barrierefrei zugänglich. Seit dem Einzug in die Domgasse gehe es zu „wie in einem Taubenschlag“, bestätigte City- und Eventmanager Dirk Dewald. Es werde über die Einrichtung einer Bürgersprechstunde ab kommendem Jahr nachgedacht. Beim Candlelight-Shoppen am 20. Dezember werde das Stadtmarketing-Büro bis 23 geöffnet haben. urs

