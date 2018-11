Lampertheim.Am Ende einer jeden Wandersaison steht beim Lampertheimer Odenwaldklub (OWK) das Wanderehrungsfest. Das ist der Ehrenabend, bei dem die aktivsten Wanderer oder die Mitglieder, die sich im Vereinsgeschehen besonders engagiert haben, ausgezeichnet werden. Die Vereinsführung hatte dabei alle Mitglieder zur Einstimmung zu einer kräftigen Gulaschsuppe eingeladen, ehe Schriftführer Marius Schmidt das Wort ergriff und über das vergangene Vereinsgeschehen berichtete.

„26 Veranstaltungen haben wir in der letzten Saison bewältigt, das heißt, alle zwei Wochen war bei uns was los“, resümierte Schmidt nicht ohne Stolz. Ob es die Busfahrt nach Wiesbaden, die besonderen Anklang bei den Teilnehmern gefunden hatte, oder die Zusammenkunft an der Grube Feuerstein war: Immer wurde ein abwechslungsreiches Programm geboten. Dazu kamen außerdem noch die vielfältigen Wanderungen und die Veranstaltungen im Vereinsheim wie Adventsfeier, Haxenessen, Neujahrsempfang oder das Pappelfest.

Pappelfest-Konzept geht auf

Als Besonderheit führte Schmidt das Pappelfest an, das in diesem Jahr gleich an zwei Tagen stattfand. Ein neues Konzept, welches sich bewährte. „Wir brauchen natürlich aktive Wanderer, um alle diese Veranstaltungen durchzuführen“, streifte Schmidt kurz das allgegenwärtige Nachwuchsproblem. „Wir sind aber keine Randerscheinung in der hiesigen Vereinswelt, sondern wir stehen mitten im Lampertheimer Leben“, stellte er fest.

Auch für die neue Saison kündigte Schmidt ein umfangreiches Programm an. So will er am 24. Februar eine alte Tradition in der Fastnachtzeit wiederbeleben – den närrischen Kräppelkaffee.

Die nächste Wanderung findet bereits am Sonntag, 2. Dezember, statt, und auch Adventskaffee und Neujahrsempfang werfen ihre Schatten voraus. Weiterhin im Programm sind Busausflüge in interessante Städte und naturkundliche Wanderungen mit dem Waldpädagogen Mirko Klein vom Nabu. Auch die Nachtwanderung unter der Losung „Feuerabend mit Lagerfeuer“ gehört wieder dazu.

„Es wird nicht langweilig werden“, versprach Schmidt und bedankte sich abschließend ausdrücklich beim Vorstand für die Mitarbeit. Einen besonderen Dank richtete er an Familie Steller, die sich bei allen Vereinsaktivitäten besonders enga- giert habe. Einen hohen Stellenwert haben die Ehrungen und Auszeichnungen im Vereinsleben des OWK.

Mit einer Anstecknadel, dekoriert mit einer Eichel, wurden für aktive Teilnahme immerhin 22 Wanderer ausgezeichnet. Spitzenwanderer erhielten zusätzlich Blumen oder ein Weinpräsent. Auch die Wanderfüh- rer und die Aktiven in der Klubarbeit konnten sich über zusätzliche Abzeichen in Gold, Silber oder Bronze und Präsente freuen.

© Südhessen Morgen, Dienstag, 20.11.2018