Mitternachtseinkauf im Sommer

Freizeit

Fest zum Abschied der Schulkinder

Gleich zwei Kindergartenfeste stehen am Wochenende in der Gemeinde Biblis an. Die katholische Kindertagesstätte Sonnenschein in Biblis verabschiedet am Freitag, 8. Juni, ab 16 Uhr beim Sommerfest ihre Vorschulkinder. Los geht’s ...