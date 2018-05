Mobile mobilisieren Menschen

Anzeige

Lampertheim.Geschenkideen für den Muttertag gab es viele: Blumen, Naschwaren, Modetrends oder ein Restaurantbesuch. Ab 13 Uhr waren gestern die Geschäfte in Lampertheims Innenstadt geöffnet und manche Mutter wurde von ihren Kindern zum Bummel durch die Läden eingeladen. Bei vielen Familien ging es jedoch schon in den Vormittagsstunden hinaus in das Freie. Ab 10 Uhr gab es eine vielfältige Autoschau zu erleben: Die Mitglieder von Lampertheim Classics präsentierten zum dritten Mal in Folge Oldtimer und einige Youngtimer entlang der Römerstraße sowie rund um die Domkirche. Autohäuser stellten ihre Neuwagen in der Kaiserstraße aus.

Überall gab es Fachgespräche und Aktionen, so dass der Besuch über die Automeile und in den Geschäften den Müttern einen spannenden und unvergesslichen Muttertagsausflug bescherte. Dass sich nur Männer für Autos und Technik interessieren war gestern. Die moderne Frau werde ebenfalls von den alten Schätzchen und neuen Fahrzeugmodellen in ihren Bann gezogen, bestätigte Antonio Mazzone, Vertriebsleiter vom KIA-Autohaus in Hofheim. Frauen seien nicht unbedingt die Zielgruppe allein für Kleinwagen. Beispielsweise lasse das Modell „Stinger“, auf der Ausstellung in einem strahlenden Rot zu bewundern, die Herzen des weiblichen Geschlechts höher schlagen.

Edle Karossen

Schon in den frühen Vormittagsstunden parkte Markus Dreier aus Heidelberg seinen gelben VW-Käfer in der Römerstraße. Etwas ganz Besonderes war sein selbstgebauter Campinganhänger. Schnell war dieser zum Schlafplatz umgebaut. Die Mitglieder von Lampertheim Classics selbst stellten ihre eigenen edlen Karossen auf dem Europaplatz ab. Nach und nach kamen Oldtimerfreunde, ob mit Autos oder Zweirädern, aus nah und fern zum Alten Rathaus gefahren.