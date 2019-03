Hofheim.Für ihre Familienorientierung wurde die Kindertagesstätte St. Michael in Hofheim mit dem Bistumssiegel „Katholisches Familienzentrum im Bistum Mainz“ ausgezeichnet. Das Siegel steht für Kooperation im Sozialraum, für eine höhere Beteiligung von Familien sowie für mehr Qualität in den Einrichtungen. Die Kita St. Michael bietet unter anderem „English for kids“, ein Eltern-Café und Babymassagen an.

Diözesan-Caritasdirektorin Nicola Adick überreichte den Vertretern der Einrichtung die Zertifikate. „Die Kitas, die wir heute auszeichnen, sind Modell und Leuchtturm, die Ausstrahlung ins Umfeld haben und mit ihrer Familienorientierung mehr als nur einen Akzent setzen – vielmehr schaffen sie Möglichkeiten der Begegnung und Entwicklungsräume für die Kinder und ihre Familien“, sagte Adick. Insgesamt sind im Bistum Mainz 13 Kitas mit dem Bistumssiegel zertifiziert. red

