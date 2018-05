Modisch und qualitativ hochwertig

Anzeige

Soziales Engagement

„Wir geben auch Sachen für die Litauen-Hilfe in Speyer weiter“, erläuterte Waltraud Münch. Sie zählte einige der vielen Aktivitäten des Inner Wheel Clubs Mannheim auf: Schon zum zweiten Mal hat die Diakoniestiftung Lampertheim von den Damen eine Zustiftung erhalten. Sie unterstützen ebenfalls ein mobiles Jugendzentrum, weiterhin das Frauenhaus Ludwigshafen, den Kinderschutzbund und die Bahnhofsmission Mannheim, einen Frauen- und Mädchennotruf, ein Kinderheim in Kenia, das Trauercafé im Klinikum Mannheim, einen internationalen Mädchentreff und ein Patenkind in Rumänien.

Weil es für die Damen des Service-Clubs eine große Anstrengung sei, diesen Tag zu stemmen, spendierten Evi und Thomas Hug, Inhaber der gleichnamigen Bäckerei, Backwaren zur Stärkung. „Wir haben uns sehr darüber gefreut“, berichtete Irene Landrock. Am Abend resümierte Münch: „Wir hatten einen großen Andrang an Kunden und damit verbunden großen Erfolg. Für Oktober wird wieder ein Flohmarkt in Lampertheim geplant.“ roi

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 30.05.2018