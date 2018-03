Anzeige

Lampertheim.Lehrer sind dazu da, ihren Schülern etwas beizubringen. Doch manchmal müssen auch sie zeigen, was sie können. Bei der Lampertheimer Musikschule gab es dafür einmal im Jahr das Lehrerkonzert, das in der Notkirche erstmals mit einem neuen Konzept umgesetzt wurde. „Tach, Herr Bach“ war in seiner vierten Auflage mehr als nur ein herkömmliches Konzert.

Schon die Sitzordnung wies darauf hin, dass an diesem Abend die Geselligkeit nicht zu kurz kommen würde. Statt in Reihen hintereinander saß das Publikum in Sitzgruppen, die es ermöglichten, jenseits der Musik ins Gespräch zu kommen. Dass es dazu reichlich Gelegenheit gab, war dem Ablauf der Veranstaltung zu verdanken. Diese war in drei Blöcke aufgeteilt.

Den Anfang machte „Air“ aus der dritten Orchestersuite von Johann Sebastian Bach, gefolgt von Werken von Louis Streabbog, Francesco Tarrega und Maurice Ravel. Der bis auf Tarregas mit Gitarre vorgetragene „Capricho Arabé“ klavierlastige Part wurde im zweiten Teil ergänzt durch Akkordeon, Bass, Sopransaxofon und Bariton-Ukulele.