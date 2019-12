Molière im Bürgerhaus

Hüttenfeld.Der Hüttenfelder Theaterverein „Zwische Bergstrooß un Rhoi“ (ZwiBuR) spielt in diesem Jahr das Lustspiel „Der große Dok. Tarbluffe“, das der Hüttenfelder Regisseur und Schauspieler Bruno Ehret nach einer Idee des französischer Schauspielers, Theaterdirektors und Dramatikers Molière geschrieben hat.

Die Aufführungen finden wie gewohnt in der Weihnachtszeit statt. So ist die Premiere im Bürgerhaus ist für Samstag, 21. Dezember, vorgesehen. Die zweite Aufführung findet am Zweiten Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember, jeweils um 20 Uhr statt. Der Vorverkauf der Eintrittskarten zum Preis von 8, beziehungsweise von 7 Euro, ist an jedem Mittwochnachmittag zwischen 16 Uhr und 18 Uhr bei Ronald Ehret in der Blumenstraße 18 möglich. ron

