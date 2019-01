„Mord und Totschlag“ in der Kirche

LAMPERTHEIM.Am Sonntagabend bot der blutige Sechsfachmord im Kriminalroman „Tannöd“ die Kulisse für den ersten Krimi-Gottesdienst der evangelischen Gemeinde. Die Mischung aus Gesang, Predigt und Romanlesung kam bei den Besuchern gut an. Für die Verantwortlichen um Pfarrer Ralf Kröger war es ein erster, erfolgreicher Versuch, mit neuen Ideen wieder mehr Besucher in die Kirche zu bringen.

Kirche und Krimi – eine Verbindung, die nur auf den ersten Blick ungewöhnlich erscheint. Auf den zweiten Blick lassen sich in der Bibel so einige Geschichten finden, die als Grundlage für Kriminalromane dienen könnten: Schon im ersten Buch Mose erschlägt Kain seinen Bruder Abel, ja sogar Vergewaltigung, Mord und Inzest kommen in der Heiligen Schrift vor. Der Vorabendgottesdienst am Sonntag drehte sich um eine andere Frage: Wie gehen Menschen mit Gewalt um?

Nach den christlichen Liedern und Gebeten wurde die Kirche abgedunkelt. Die drei Gemeindemitglieder Klaus Feldhinkel, Bärbel Kilian und Michaela Fröhlich lasen abwechselnd insgesamt fünf Passagen aus dem Kriminalroman vor. Das Buch von Andrea Maria Schenkel aus dem Jahr 2006 erzählt die Geschichte eines fiktiven, abgelegenen Hofs in der oberpfälzischen Einöde, dessen sechs Bewohner in den 1950er Jahren allesamt tot aufgefunden werden. Eine Bluttat, die anfangs aus dem Nichts zu kommend scheint und doch eine Vorgeschichte hat. Erst im Rückblick erfährt man aus Sicht von Opfern, Täter und Dorfbewohnern stückchenweise die ganze Geschichte. Das vermeintliche Familienidyll auf dem Bauernhof war unter dem despotischen Vater, der Frau und Tochter vergewaltigte, längst zur Hölle auf Erden geworden. Die beklemmende Atmosphäre, die das Buch durch seine mosaikartige Zusammensetzung von immer mehr Gewalttaten in der Familie erzeugt, übertrug sich während der Lesung auch auf die Kirche. Da fällt es zunächst schwer, sich von den perfiden Verbrechen der Geschichte frei zu machen, die auf einem wahren Mordfall aus dem Jahr 1922 beruhen soll.

Im Buch haben viele Dorfbewohner von den Gräueltaten des Vaters gewusst oder es zumindest geahnt. Das griff Kröger in seiner anschließenden Predigt auf. „Alle haben getratscht, aber jeder hat geschwiegen“, so der Geistliche. Mit Schweigen schütze man nur die Täter. Aber könnte sich solch eine Tragödie heute überhaupt noch zutragen? „Ja“, befand der Pfarrer, „das gab es schon zu biblischen Zeiten und es passiert heute immer noch.“ Seine Botschaft: „Wir müssen den Mund aufmachen und ,Nein’ zu Gewalt sagen. Das ist heute genauso wichtig wie damals“, betonte Kröger. Die Bibel lehre nicht, wie eine Romanfigur glaubt, demütig Gewalt zu ertragen. Gott sei vielmehr auf der Seite der Opfer. In der Bibel verliehen etwa die Klagepsalme all jenen Worte, die keine eigenen zu finden vermögen, so der Pfarrer.

Mit dem ersten Krimigottesdienst war Pfarrer Kröger zufrieden. Es seien doppelt so viele Besucher wie bei den morgendlichen Gottesdiensten und viele neue Gesichter in der Kirche gewesen. Ein guter Anfang also für die Luthergemeinde. Einen festen Termin für einen zweiten Krimi-Gottesdienst gibt es noch nicht, den Rückmeldungen der Besucher nach zu urteilen, dürfte das aber nur eine Frage der Zeit sein.

