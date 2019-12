Motive aus Südafrika in der Salzgrotte

Bürstadt.Einen Ort der Entspannung bietet die Salzgrotte Bürstadt. Natürliches Kristallsalz und zwei Miniatur-Gradierwerke sorgen für ein besonderes Mikroklima von salzhaltiger Luft wie an der Nord- oder Ostseeküste, so dass die Atemwege gereinigt werden. Neben der körperlichen und geistigen Entspannung gibt’s nun auch eine kleine, aber feine Ausstellung mit Bildern der Bürstädter Malerin Karin Maurer. Frei nach dem Motto Faszination Farbe passen die südafrikanischen Motive farblich zum Wohlfühlcharakter der Salzgrotte.

Karin Mauer schwelgt nicht nur in Farben, sie fängt mit ihren Motiven auch die ganze Bandbreite der Regenbogennation ein. So zeigt sie quirlige Erdmännchen oder aufgeregt wirkende Perlhühner. Hinter den Farben der erhaben wirkenden Strelitzie, die auch Storchenschnabel genannt wird, versteckt sich die ehemalige Landesflagge des Landes am Kap der guten Hoffnung. Auch eine Protea – die Nationalblume des Landes – nimmt den Betrachter für sich ein.

Karin Maurer entführt die Betrachter außerdem zu einer Kürbisernte oder auf einen Töpfermarkt im Zululand. Ihr Bild „Wasserträgerinnen“ versteht sich als Hommage an die Afrikanerinnen, die ihre schwere Last, die von Acker- und Hausbau über Kinder und Altenversorgung reicht, mit „aufrechtem Gang“ tragen. „Der größte Maler ist für mich die Natur mit seiner Vielschichtigkeit und den Farben“, erzählt Karin Mauer. Die Ausstellung ist bis Ende März 2020 zu den Öffnungszeiten zu sehen. Vierteljährlich wechselt Maurer ihre Bilder aus. Fell

© Südhessen Morgen, Montag, 09.12.2019