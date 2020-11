Motorradfahrer schwer verletzt

Lampertheim.Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Motorrad und einem Pkw ist es am Sonntag, 1. November, kurz nach 9 Uhr gekommen, als der Autofahrer aus der Danzigerstraße in die Andreasstraße einbog. Der 59-jährige Motorradfahrer aus Lampertheim wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der 61 Jahre alte Pkw-Fahrer – ebenfalls aus Lampertheim – blieb unverletzt. Zur Klärung der Unfallursache wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Darmstadt ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Andreasstraße war in Fahrtrichtung Bürstadt für zwei Stunden voll gesperrt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von 15 000 Euro. Zeugen bittet die Polizei, sich unter Telefon 06206/9 44 00 zu melden. pol/off

