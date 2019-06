Motto: „Niemals aufgeben“

Hofheim.Luise Gorth wurde in der Zeit zwischen zwei Weltkriegen geboren und hat wegen ihres hohen Alters von 95 Jahren einiges mitgemacht und erlebt. Die Zeiten scheinen trotzdem fast spurlos an ihr vorüber gegangen zu sein, denn ihre Gäste empfängt sie bei guter Gesundheit. Vor allen Dingen ist das Gedächtnis hervorragend und die Lebensdaten und Jahreszahlen kommen auf Fragen ohne Zögern.

Auf dem Balkon in ihrem Haus in Hofheim sitzend, empfängt Luise Gorth Stadtrat Hans Hahn, der mit Präsent und Urkunden erschienen ist. Gleich zu Beginn des Gesprächs weist sie auf ein Schwimmbecken im Garten hin, in dem sie im Sommer immer noch jeden Tag badet. Die Treppen meistert sie ohne Schwierigkeit und die Selbstversorgung geht auch noch selbst von der Hand, wie auch Tochter Christine bestätigt.

Im Geburtshaus leben

Geboren ist Luise Gorth in dem Haus, in dem sie bis heute lebt. Gleich nach der Schule musste sie das sogenannte Pflicht- oder Landjahr bei einem Bauern absolvieren. Fünf Reichsmark gab es dafür im Monat, erinnert sie sich an die kärgliche Bezahlung. Danach fing sie im Büro bei EWR an, aber mit 17 Jahren war der Dienst beim Arbeitsdienst im Sauerland und in der Eifel fällig. Morgens wurde die Fahne gehisst, dann ging es zu kinderreichen oder Hilfe benötigenden Familien. Ihr Berufsleben beendete sie nach 18 Jahren bei BBC, als die Familie sie dringender brauchte. Ihren Mann Heinrich lernte sie bei Bekannten kennen. 1949 wurde in Lampertheim geheiratet. 1956 ging es zurück nach Hofheim ins Elternhaus.

1954 kamen Tochter Renate, 1965 Tochter Christine und 1967 Tochter Susanne zur Welt. Mittlerweile gehören fünf Enkel und drei Urenkel zur Familie. Das Reisen war das große Hobby des Ehepaars. Auch das Wandern mit dem Pfälzerwald-Verein gehörte dazu. 2003 verstarb Ehemann Heinrich. Nach ihrem Leitspruch gefragt, antwortete die Jubilarin, dass sie es immer mit dem Gedanken gehalten habe: „Niemals aufgeben und immer nach vorne schauen.“ Den 100.Geburtstag kann sie schon mal ins Auge fassen. sto

