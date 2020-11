Lampertheim.Tausende Wohnungssuchende, aber kaum Grundstücke. Mehrere Autos pro Familie, aber kaum Stellplätze. Müllfahrzeuge quälen sich inzwischen genau wie Rettungsfahrzeuge durch zugeparkte Straßen, auf dem Gehweg bleibt kein Platz für Kinderwagen. Deutschland hat ein Platzproblem. Die Baugenossenschaft (BG) und der Zweckverband Abfallwirtschaft Kreis Bergstraße (ZAKB) wollen dem jetzt mit baulichen Lückenschlüssen und einer platzsparenden Müllentsorgung unter der Erde begegnen.

Denn der akute Platzmangel ist schon lange nicht mehr nur Großstädten vorbehalten. „In Lampertheim haben wir allein auf unserer Liste 250 Wohnungssuchende“, berichtet BG-Vorstandsmitglied Martina Sotornik bei einem Vor-Ort-Termin. Es fehlt an Grundstücken. Das Zauberwort heißt seit Jahren „Nachverdichtung“ – soll nun aber nicht mehr nur für den Wohnraum selbst, sondern auch die zugehörige Infrastruktur wie die Müllentsorgung gelten. Bei den Neubauprojekten in der Adlerstraße und dem Weinheimer Weg machen die BG und der ZAKB nun gemeinsame Sache. Der Müll soll unter der Erde verschwinden.

Abfall wird über Schacht entsorgt

Dort, wo in den nächsten Jahren insgesamt 44 Sozialwohnungen entstehen, sorgt der ZAKB für die passende Müllentsorgung eine Etage tiefer. In den großen Mehrfamilienhäusern wird der Abfall künftig nicht mehr klassisch in Tonnen vor dem Haus gesammelt, sondern in abgeschlossenen Containern unter der Erde. Nur eine kleine Säule ragt zum Einwurf aus dem Boden heraus. Über einen Schacht entsorgen Bewohner ihren Abfall. Unterflursystem nennt sich diese Art der Entsorgung, die bisher vor allem in stark städtisch geprägten Wohngebieten zum Tragen kommt. Die Verantwortlichen versprechen sich davon gleich mehrere Vorteile. „Der Müll ist nicht mehr sichtbar und der störende Geruch, besonders im Sommer, bleibt aus. Das Fassungsvermögen ist mit bis zu fünf Kubikmetern enorm, der Platzanspruch an der Oberfläche dafür viel geringer“, sagt Sotornik.

Für Bürgermeister Gottfried Störmer hat das auch einen optisch positiven Effekt aufs Stadtbild. „Unser Lebensraum ist wertvoll, durch kluge Ideen können wir uns wieder etwas Platz verschaffen“, lautet seine Hoffnung.

An den beiden Wohnblöcken – in der Adlerstraße 2a nutzt die Baugenossenschaft eine Baulücke aus den 60er Jahren für einen Neubau ab März, im Weinheimer Weg 19-29 bricht die Genossenschaft zunächst zwei Gebäude ab und baut drei neue. Damit stünden künftig rund 200 Mülltonnen auf dem Außengelände. Stattdessen verbauen BG und ZAKB 16 Unterflursysteme. Pro Behälter und Aushub rechnen die Verantwortlichen mit rund 7500 Euro Kosten.

Kein Ungeziefer-Problem

Auch ZAKB-Geschäftsführer Gerhard Goliasch sieht darin ein „zukunftsfähiges Projekt“ – auf Strecke auch ein wirtschaftliches. „Ein Spezialfahrzeug kann den Container auf einmal entleeren“, erklärt er. Durch die unterirdische Lagerung fällt außerdem das Ungeziefer-Problem weg. „Ratten haben keinen Zugang“, so Goliasch. Auch bei der Art der Entsorgung erhofft er sich Verbesserungen. Im Vergleich zu Tonnen, die oft hinter Zäunen oder Mauern versteckt sind, ist die Entsorgungssäule gut einsehbar. Der „Beobachtungsfaktor“ könne zu einer fachgerechteren Entsorgung führen.

Erst einmal etabliert, kann sich das für den ZAKB lohnen. Das zeigt ein Blick ins Ausland. Die europäischen Nachbarländer seien Deutschland „jahrzehntelang voraus“. Etwa in den engen Gassen Südeuropas ist unterirdische Mülllagerung schon gang und gäbe.

Für den ZAKB ist es zwar ein Pilotprojekt, mit den Kollegen in Mannheim steht man aber im engen Austausch. Die städtische Wohnbaugesellschaft GBG hat dort schon über 120 Anlagen in jüngster Vergangenheit verbaut. Bis es im Kreis soweit ist, dauert es noch. Bis dahin setzt der ZAKB auf einen Sub-Unternehmer. Erst, wenn mehrere Systeme installiert werden, würde sich die Anschaffung eines eigenen Spezialfahrzeugs lohnen. Das mache vor allem bei größeren Wohnblöcken Sinn, glaubt Martina Sotornik. ksm

© Südhessen Morgen, Montag, 02.11.2020