Müllentsorgung fordert Geduld

Hofheim.Am Samstag öffnete um 9.30 Uhr der Wertstoffhof zur Freude vieler Hofheimer wieder. Seit dem 21. März bestand keine Möglichkeit, Müll dort vorbeizubringen und abzuladen. Das durchaus befürchtete Chaos bei der Wiedereröffnung blieb zwar aus, doch die Nutzer mussten schon Geduld mitbringen, um ihren Müll zu entsorgen.

Gute 20 Minuten betrug die Wartezeit am Vormittag zwischen 10 und 13 Uhr, meist ein Dutzend Fahrzeuge warteten vor dem Eingangstor. Dann ließ der Andrang kurzzeitig nach, bevor sich eine Stunde vor der Schließung gegen 14 Uhr wieder ein Stau bildete. „Das ist aushaltbar“ nahm etwa Volker Hildebrand die Situation am Vormittag entspannt an. Schilder wiesen die Nutzer auf die einzuhaltenden Abstände hin, die beiden städtischen Mitarbeiter Monika Nadolny von der Stadtgärtnerei und Bauhofmitarbeiter Nico Wattendorf achteten auf das Einhalten der Sicherheitsbestimmungen.

Personal verdoppelt

Speziell für die Wiedereröffnung hatte die Stadt das Personal verdoppelt, was sich auch auszahlte. Es waren in erster Linie Grünschnitt, Kartons, Windeln und auch etwas Elektromüll, der entsorgt wurde. Die Stadt war vorbereitet, gleich zwei Grünschnittcontainer standen bereit, so dass die vorhandene Kapazität ausreichte.

„Die Leute sind sehr geduldig“ lobte Monika Nadolny das weitestgehend entgegenkommende Verhalten der Hofheimer. Nur einem Nutzer ging das ganze vormittags nicht schnell genug. Ein weiterer fuhr nach dem Abladen des kostenpflichtigen Bauschutts einfach davon, was zunächst für Verdruss bei den Mitarbeitern sorgte, kam dann aber wieder zurück, um seine Gebühren zu zahlen.

Die Stadtgärtnerin selbst hatte zumeist selbst einen netten Spruch für die Nutzer parat. Auch waren sich die beiden städtischen Mitarbeiter nicht dafür zu schade, einmal selbst mitanzupacken, waren hilfsbereit, wenn Hilfe beim Ausladen des Kofferaums mit sperrigen oder schweren Abfällen angesagt war. „Da muss man schon mal hinlangen“ so Nadolny.

Um den Wertstoffhof in Hofheim herum gab es während der Schließung kaum illegale Müllablagerungen zu verzeichnen, lediglich beim Aufschließen des Tores lag ein Grünschnitthaufen davor. fh

© Südhessen Morgen, Montag, 27.04.2020