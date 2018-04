„Müssen uns deutlich steigern“

Anzeige

In der Pause appellierte Schmied an seine Mannschaft, mit mehr Konsequenz zur Sache zu gehen, aber vergeblich: „Das Gegurke ging einfach so weiter.“ Mitte der zweiten Hälfte nahm er Michael Redig raus und wechselte insgesamt munter durch. „Es wurde nicht besser, aber auch nicht schlechter. Es war einfach so ein Spiel, das man gewinnen muss, sich aber nicht lange mit der Aufarbeitung aufhalten sollte“, meinte Schmied im Anschluss.

Roßdorf stemmte sich zwar nach Kräften gegen die Niederlage, kam aber nur noch einige Male auf fünf Tore heran. Ernsthaft in Gefahr geriet Lampertheim zu keine Zeit. „Wenn man es positiv sehen will: Wir haben nichts anbrennen lassen. Ansonsten sollte man den Mantel des Schweigens über dieses Spiel hüllen“, bilanzierte der TVL-Coach.

Aber immerhin für einen Akteur hatte Schmied ein Lob parat: „Der junge Felix Nieter hat seinen Job richtig gut gemacht. Er wird immer besser“, freute er sich über gelungene Aktionen am Kreis und auf der rechten Rückraumposition. „In der Deckung hat er gut gearbeitet und sich empfohlen.“ Nieter hatte große Spielanteile, weil Schmied auf einen Einsatz von Benjamin Eschenauer verzichtete. Die etatmäßige Nummer eins am Kreis hatte zuletzt Kniebeschwerden, gab aber vor der Partie grünes Licht für einen Einsatz. „Wir haben dann abgesprochen, dass wir dem Knie lieber noch etwas Pause geben. Daher spielte er keine Minute“, erläuterte Schmied.

Schwere Aufgabe vor der Brust

Gut möglich, dass er am kommenden Wochenende im schweren Auswärtsspiel beim Tabellenachten Bauschheim wieder in der Start-Sieben steht. Schließlich haben die Lampertheimer in ihren letzten beiden Spielen noch einiges vor. Der aktuelle Rang vier soll auf alle Fälle mit zwei Siegen nach hinten abgesichert werden, aber selbst nach Rang drei schielen die Spargelstädter jetzt wieder.

„Wenn wir die zwei Spiele gegen Bauschheim und dann gegen Heppenheim gewinnen, haben wir gute Chancen auf ein Platz auf dem Treppchen“, so Schmied. „Aber dazu müssen wir uns auf alle Fälle wieder deutlich steigern.“

TVL-Tore: Glanzner (7), Bohrmann (6), Nieter (5/5), Karb, König (je 4), Redig, Zielonka (je 2). me

© Südhessen Morgen, Dienstag, 24.04.2018