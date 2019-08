Mundart-Duo startet durch

Lampertheim.Das MundARTisch-Duo Peter Bischof und Peter Gutschalk bereitet sich auf seinen einmaligen Auftritt am Samstag, 14. September, 20 Uhr, in der Siedlerhalle vor. „Pedaa unn Pedaa“ präsentieren ihr neues Programm „Kumm gehj foadd – Joghuad hodd haid a koa Greede“. Der Programmtitel heißt im Hochdeutschen: „Komm geh fort – Joghurt hat heute auch keine Gräten“ und bedeutet so viel, wie „Im Endeffekt hat sich nicht viel geändert, in Wirklichkeit stehen wir heute wie gestern vor den gleichen Herausforderungen.“

Es besteht freie Platzwahl. Eintrittskarten werden im Gelben Kiosk am Nibelungenplatz, Bürstädter Straße 59 verkauft, Telefon 06206/ 5 36 92. roi

