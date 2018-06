Anzeige

Lampertheim.Maßband, Stecknadeln, Schere, Garn, Nähmaschine und Bügeleisen sind die Handwerkzeuge eines Schneiders. Und jetzt auch der „Schauschbeela“ des Heimat-, Kultur- und Museumsvereins. Eine Probe für das diesjährige Theaterstück mit Titel „Dess grieje ma beim Biggle“, das im August an drei Abenden gezeigt wird, steht an.

Weil die Bühne im Hof des Heimatmuseums noch nicht vollständig aufgebaut ist und sich der Abend von seiner schönsten Seite zeigt, entschließen sich die Mundartakteure, im Garten des Museums zu üben. Das Volksstück in einem Aufzug in Lampertheimer Mundart hat Ehrenvorsitzender Heinrich Friedrich Karb geschrieben.

Die Mundartabende finden vom 16. bis 18. August, jeweils 20 ... Die Mundartabende finden vom 16. bis 18. August, jeweils 20 Uhr, im Hof des Heimatmuseums statt. Der Kartenvorverkauf wird noch bekannt gegeben.

„Das Werk wurde 1997 schon einmal im Hof des Heimatmuseums aufgeführt. Es ist es eines der ersten Stücke, die hier zur Aufführung kamen. Es zeigt autobiografische Züge“, berichtet Vereinsvorsitzende Margit Karb. Die Hauptfigur, der Schneidermeister, war ihr Urgroßvater. Er hieß Sebastian Bienefeld. In der Komödie übernimmt Stefan Weis die Rolle des „Meeschda“ und nennt sich Emil Bayer. Seine Frau, die Dine, wird von Silvia Hoffinger gespielt. Der Handlungsort ist die Schneiderstube und der Zeitraum Anfang des 20. Jahrhunderts. „Früher war es so, dass der Schneider tagsüber genäht hat und am Abend ein Lokal unterhielt“, erinnert die Vorsitzende. Sie hat die Gesamtleitung der Mundartabende übernommen. Heiner Weppelmann führt Regie und Rosemarie Münch souffliert.